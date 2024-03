Cómo sobreviví a Ted Bundy, uno de los peores asesinos en serie de la historia de Estados Unidos

Lo que sucedió a continuación fue un espantoso ataque en el que dos de sus compañeras de la residencia universitaria murieron, y Kathy y su compañera de cuarto resultaron gravemente heridas.

Kathy ha escrito un libro sobre su vida, con la colaboración de Emilie Le Beau Lucchesi, llamado A Light in the Dark: Surviving More than Ted Bundy (“Luz en la oscuridad: sobreviviendo a más que Ted Bundy).