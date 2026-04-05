Cierre de paso fronterizo entre Siria y Líbano tras amenaza israelí

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El paso fronterizo de Jdeidet Yabous, el principal entre Siria y Líbano, continúa cerrado desde el lado libanés debido a amenazas israelíes, informaron hoy las autoridades sirias.

El director de Relaciones Públicas de la Autoridad de Fronteras y Aduanas, Mazen Alloush, precisó que el cruce permanecerá inoperativo hasta nuevo aviso, según una comunicación difundida en redes sociales.

El funcionario indicó que el paso de Jousieh, en la provincia central de Homs, se mantiene como la única alternativa disponible para casos urgentes, especialmente para viajeros con vuelos programados desde el Aeropuerto Internacional de Beirut.

Alloush aseguró que las autoridades monitorean de forma constante la situación y anunciarán cualquier cambio en el estado de los cruces fronterizos.

La suspensión de operaciones en Jdeidet Yabous fue anunciada la víspera, tras advertencias de Israel sobre posibles ataques contra el lado libanés del paso.

Previamente, el ejército israelí instó a evacuar la zona del cruce de Masnaa, en la frontera entre ambos países, ante la inminencia de bombardeos, al alegar que el lugar es utilizado por Hezbolá con fines militares.

La zona fronteriza registra un intenso flujo diario de personas, el cual se ha incrementado en los últimos años en medio de los cambios políticos y de seguridad en la región.

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