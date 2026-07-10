Cienfuegueros en Copa del Mundo de Canotaje

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Un total de cuatro cienfuegueros forman parte de la escuadra cubana que ya compite en la Copa del Mundo ICF de Canotaje Sprint y Paracanotaje 2026, la cual acoge Montreal, Canadá, hasta el 12 de julio. Precisamente en esa misma urbe se desarrollará también el Campeonato Panamericano de Canotaje, del 13 al 15 del presente mes.

El canoista Javier Requeiro y la kayakista Lismary Bombino, ambos medallistas en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, encabezan la comitiva sureña, la cual integran además Gabriela González y Carlos Daniel Abreu.

Cuba asiste a ambos eventos con una nómina de 12 representantes, en la que sobresale una mezcla de juventud y experiencia.

La escuadra femenina es liderada por la guantanamera Yarisleidis Cirilo, con una impresionante hoja de servicios que incluyen el metal de bronce en C1-200 metros en París 2024, la corona mundial en C1-200 metros en 2023 y el oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, resultados que confirmaron su salto a la élite internacional. A ello se suma la plata conseguida en la Copa del Mundo de Szeged, en mayo de 2026, y otras actuaciones de podio en el circuito mundial. En la presente temporada, la cubana ya había dado señales de su buen momento competitivo en Europa, con preseas en paradas de la Copa del Mundo, como las de Brandeburgo y Szeged. Ese rendimiento la mantiene entre las principales cartas de Cuba para la lid de Montreal y de cara a la ruta hacia los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Completan la plantilla de chicas Yisnolis López, Daylen Rodríguez y Madelen Heredia.

Entre los hombres, encabeza el apartado José Ramón Pelier, medallista en Copas del Mundo y finalista olímpico. Lo acompañan, además de los cienfuegueros, Julio César Suárez, Anthony Lamadrid y Geduar González.

Recordar que los cuatro representantes de la Perla del Sur estarán a su vez en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, previsto para celebrarse en República Dominicana del 14 de julio al 8 de agosto.

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