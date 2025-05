Cienfuegos mantiene la cima del Grupo B en Torneo Apertura de Fútbol

Compartir en

Empate de Cienfuegos ante Mayabeque, y victoria de Matanzas sobre Villa Clara, permitieron a los Marineros de Francisco Carrazana mantener el liderazgo en el Grupo B del Torneo Apertura de Fútbol, aunque ahora la lucha por los boletos clasificatorios se ha cerrado aún más.

En su feudo del estadio Luis Pérez Lozano, los actuales campeones nacionales marcaron primero por intermedio de Damián Ocampos, que levantó las gradas al minuto 29. Pero los visitantes se repusieron y dieron la vuelta al marcador, con dianas de Freddy Júnior Suárez (‘40) y Yasmany Cohimbra (‘45+2), para irse al descanso con ventaja parcial.

Ya en el complementario, otra vez apareció Damián en el ’56, para al menos asegurar la igualada y sumar un importante punto.

En el otro compromiso de la llave, los matanceros aprovecharon la localía y le ganaron a Villa Clara con único gol de Yudel Núñez (‘15), con lo cual acortaron distancia y se colocaron a solo una raya en la disputa por la segunda plaza.

Ahora los cienfuegueros ocupan la cima con 16 cartones, seguidos por Villa Clara (13), Matanzas (12) y Mayabeque (6).

En otros resultados, La Habana perdió su invicto en el grupo A, al caer estrepitosamente ante Isla de la Juventud por 3-0 (Hairt Zayas ‘10, Dariel Torres ’16 y ‘87), mientras Pinar del Río y Artemisa firmaban el abrazo a cero, a pesar de que los primeros jugaron con un hombre de más desde el minuto 38.

Luego de esos resultados, los capitalinos lideran el cuarteto (17), por delante de Artemisa (10), La Isla (8) y Pinar del Río (5).

En el apartad0 C, Sancti Spíritus sorprendió a Las Tunas y consiguió su primera victoria en la lid con pizarra de 2-1 en La Formadora.

Leonel Rojas (‘56) y Eugenio Palmero (‘66) remontaron el gol del visitador Darío Pons (‘33) con que llegaron al descanso.

Camagüey también ganó en casa, a Ciego de Ávila, y no solo se consolidó en el segundo puesto de la llave, sino que descontó diferencias ante los líderes tuneros, que comandan las acciones con saldo de 16 rayas. Les siguen agramontinos (14), avileños (10) y espirituanos (5).

Ya en el más oriental, los Miuras aprovecharon un autogol del avileño Sandor Luis Martínez al minuto siete, pero al ‘63 Asmel Núñez convirtió un penal que daba el empate a los Tiburones.

A un minuto del final, Osmany de la Torre marcó para los anfitriones y estampó el 2-1 definitivo en el marcador.

Guantánamo conservó el primer lugar de la llave D y se convirtió en el primer equipo en alcanzar los 20 puntos luego de la remontada en Holguín ante las Panteras.

El descanso llegó con la ventaja de los locales tras dianas de Yunior Martínez (‘3) y Luis Rolando Sosa (‘39).

Sin embargo, en el complementario Randy Valier logró un hat-trick con dos penales incluidos (‘54, ‘62 y ‘76) para dar la victoria a los Titanes 3-2. Ahora Valier aparece como líder de goleo al llegar a 8 dianas, según las estadísticas de Alfonso Moncada.

Por último, Santiago de Cuba recuperó el segundo lugar del apartado con victoria en casa sobre Granma y único gol de Randys Revé al ‘48.

En ese grupo D, tras Guantánamo (20 puntos) se ubican Santiago de Cuba (12), Holguín (9), y Granma (8).

La novena jornada comprende los siguientes enfrentamientos: A: La Habana vs. Artemisa e Isla de la Juventud vs. Pinar del Río. B: Villa Clara vs. Matanzas y Mayabeque vs. Cienfuegos. C: Las Tunas vs. Camagüey y Sancti Spíritus vs. Ciego de Ávila. D: Guantánamo vs. Santiago de Cuba y Holguín vs. Granma.

