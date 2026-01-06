Compartir en

Beijing condenó el ataque militar y el secuestro, reafirmando su postura ante el Consejo de Seguridad de la ONU contra las acciones que vulneran el orden global

El Gobierno de la República Popular China, a través de la portavoz de su cancillería, Mao Ning, manifestó su firme rechazo al juicio contra el presidente Nicolás Maduro en Estados Unidos, calificándolo como una grave violación a la soberanía venezolana.

La vocera subrayó que «ningún país puede anteponer sus propias normas internas al derecho internacional» y exigió a Washington la liberación inmediata del mandatario y de la primera dama, garantizando en todo momento su seguridad personal.

Durante su primera comparecencia ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el presidente Nicolás Maduro declaró: «No soy culpable», declaró Maduro en el tribunal. «Soy un hombre decente, soy el presidente de mi país» frente a los cargos de narcotráfico impuestos por la administración de Donald Trump para justificar su captura.

El líder bolivariano se ratificó como el presidente constitucional de Venezuela y denunció ser un prisionero de guerra, su esposa Cilia Flores también se declaró inocente. Por su parte, el canciller chino Wang Yi rechazó que una sola nación pretenda actuar como «policía del mundo» y juez internacional, reiterando el compromiso de su país con el respeto a la legalidad y la autodeterminación de los pueblos.

Finalmente, Beijing reafirmó que la Relación Estratégica a Toda Prueba y Todo Tiempo entre China y Venezuela se mantiene inalterable pese a la agresión externa. La Cancillería del gigante asiático aseguró que su disposición para profundizar la cooperación práctica no cambiará, independientemente de la situación política.

China reiteró su respeto por la soberanía venezolana y manifestó su confianza en que el Gobierno bolivariano manejará sus asuntos internos conforme a la Constitución, rechazando cualquier intento de injerencia extranjera en la nación suramericana.

Tras la violenta agresión militar a gran escala lanzada por EE.UU. el pasado 3 de enero, la cual resultó en el secuestro de la pareja presidencial y el asesinato de al menos 80 personas, entre civiles y militares, incluyendo a 32 ciudadanos cubanos que defendieron al mandatario. El ataque, justificado por Washington bajo falsos cargos de narcotráfico, se ejecutó luego de meses de asedio naval en el Caribe que ya había cobrado la vida de más de cien personas.

China reiteró su apoyo firme al pueblo venezolano y su disposición a trabajar con la comunidad internacional para defender la paz en Latinoamérica frente a la prepotencia de la Casa Blanca. Mientras Delcy Rodríguez asume la presidencia encargada para garantizar la continuidad institucional, la administración de Donald Trump amenaza con desplegar más tropas y administrar el país suramericano.

Ante este escenario de ocupación, el gigante asiático reafirma su respaldo a la soberanía de Venezuela y rechaza las pretensiones de Washington de actuar por encima de la legalidad global. Ambos líderes venezolanos ratifican su postura de dignidad frente a lo que Beijing califica como una operación que violenta las normas más elementales de la convivencia internacional.

