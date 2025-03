China impone aranceles de hasta 15% a productos de EE. UU. en represalia

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 12 segundos

La Comisión de Aranceles Aduaneros del Consejo de Estado de China anunció este martes que aplicará tarifas adicionales a ciertos productos importados de Estados Unidos (EE.UU.) a partir del próximo 10 de marzo.

«Se aplicará un arancel del 15% al pollo, el trigo, el maíz y el algodón […] Se aplicará un arancel del 10% al sorgo, la soja, la carne de cerdo, la carne de res, los productos acuáticos, las frutas, las verduras y los productos lácteos», anunció el Ministerio de Finanzas de China.

Se indica que la medida se implementará a partir del próximo 10 de marzo.

Adicionalmente, China añadió a 15 compañías de Estados Unidos a la lista de control de exportaciones de productos de doble uso para salvaguardar la seguridad nacional, y a otras 10 empresas del mismo país la lista de entidades no confiables.

Estas resoluciones son una reacción a la elevación de EE.UU. de un gravamen sobre las importaciones de la nación asiática del 10 al 20 por ciento a partir del 4 de marzo.

