Celebran Día Internacional del Estudiante en Cienfuegos

La Escuela de Arte Benny Moré acogió este lunes el acto provincial por el Día Internacional del Estudiante.

El encuentro estuvo matizado por el talento artístico de los propios anfitriones, quienes regalaron a los presentes varios números culturales.

Diana Claudia Lafuente Vega, presidenta provincial de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, fue la encargada de pronunciar las palabras centrales. Durante su intervención, hizo un llamado a la juventud a ser protagonista de su tiempo, y la instó a investigar, innovar y debatir con respeto, sin olvidar jamás el compromiso humanista y solidario que heredaron de los héroes de la patria.

Junto a la dirigente estudiantil, presidieron la celebración Maykel Betancourt Dueñas, miembro del Buró Provincial del Partido; Javier Álvarez Hernández, coordinador de Programas y Objetivos del Gobierno Provincial; Anisley Cordero González, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas en el territorio; Alicia Martínez Lecuona, directora provincial de Cultura; y Lionel Meneses Gómez, director general de Educación en Cienfuegos, entre otros dirigentes y personalidades.

Cada 17 de noviembre se conmemora el Día Internacional del Estudiante. Esta fecha rinde tributo a las universidades checas que fueron asaltadas por los nazis en 1939 y a los estudiantes que posteriormente fueron asesinados y enviados a campos de concentración durante la II Guerra Mundial.

