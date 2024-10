Carta a Biden en The New York Times exige revertir brutal política hacia Cuba (+Post)

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 48 segundos

Una carta publicada hoy en el diario The New York Times exige al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, revertir en sus últimos 90 días en el cargo la brutal política de su antecesor, Donald Trump, hacia Cuba.

Cuba está experimentando simultáneamente una grave crisis energética y el reciente impacto del huracán Oscar, advirtió la misiva, promovida por la organización The People’s Forum en su llamado a Biden.

Hace 10 años, el presidente Barack Obama abrió un nuevo y esperanzador capítulo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba al dar los primeros pasos hacia la normalización, expresó la carta abierta a la firma en las plataformas de Internet.

“Sin embargo, Trump desmanteló esa política, imponiendo dolor y sufrimiento al pueblo cubano. Como consecuencia, Cuba está experimentando actualmente un apagón nacional, exacerbado por el cruel embargo (bloqueo) estadounidense que dura 60 años”, subrayó.

Este cerco unilateral “ha impedido al país comprar combustible, acceder a bienes esenciales y obtener repuestos para su red eléctrica, dejando a millones de personas a oscuras”, dijo.

🇨🇺 Today, we published a letter in @nytimes to @JoeBiden, demanding he overturn @realDonaldTrump‘s harsh Cuba policy during his final 90 days in office while #Cuba is simultaneously experiencing a severe energy crisis & a hurricane. #LetCubaLive

SIGN: https://t.co/SfffyRImJ9 pic.twitter.com/M5MYpGZ0Fy

— The People’s Forum (@PeoplesForumNYC) October 22, 2024