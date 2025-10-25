Carlos Alberto: comenzar desde cero por un rayo (+ Videos)

Compartir en

Carlos Alberto Limendú Torres, un villaclareño que fuera operado de una estenosis traqueal adquirida a consecuencia de la ventilación mecánica prolongada, tras recibir una descarga eléctrica en su natal San Juan de los Remedios; quien accediera a los servicios de Salud en Cienfuegos a través del seguimiento en internet de los trabajos relacionados con los hitos acá de esta técnica quirúrgica, se comunica con el Dr. Daniel Olivera Fajardo, cirujano general del hospital local, Dr. Gustavo Aldereguía Lima, para actualizar sobre sus avances en la rehabilitación física.

Desde el Instituto Nacional de Rehabilitación envía vídeos en los que se observa de pie, y en otro de los materiales audiovisuales se le aprecia moviéndose al ritmo de música cubana bailable. Le recordamos a los lectores que la descarga eléctrica que le alcanzara, producida por un rayo, le provocó paraplejia, secuelas de las que se repone en el “Julito Díaz”, bajo la atención especializada de un equipo de fisiatras y personal de rehabilitación física.

A sus 24 años Carlos Alberto tiene muchos sueños por cumplir y el camino para hacerlos realidad se acorta, gracias al empeño de muchos, en primer lugar: del equipo médico, de su madre devenida en cuidadora, de los hijos que quiere ver crecer; de sus muchachos, futuros campeones del atletismo de los paradeportes, quienes lo esperan entrenando fuerte para no defraudarlo. Y también cuentan sus hermanos de religión, apoyo incondicional desde los material y espiritual. Regresa pronto, campeón.

