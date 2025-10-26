ALBA-TCP suspende a Bolivia por conducta proimperialista de nuevo gobierno

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 11 segundos

Los Estados de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) decidieron suspender este sábado 25 de octubre al gobierno de ultraderecha que se instalará en Bolivia, debido a que su conducta antibolivariana, antilatinoamericana, proimperialista y colonialista no se encuentra acorde con los principios del bloque integrador.

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) declaró que esta suspensión “no afecta los vínculos permanentes, afectivos y solidarios que mantenemos con el pueblo boliviano, con el cual seguiremos trabajando y acompañando en su desarrollo y bienestar”.

El texto expresó que las declaraciones públicas emitidas contra Cuba, Venezuela y Nicaragua, por parte del Gobierno ultraderechista, “son totalmente inaceptables”, al desconocer los principios de respeto, soberanía y cooperación que sustentan la integración de los pueblos de Nuestra América y los valores fundacionales de la Alianza.

Los países del ALBA-TCP expresaron que acompañaron al pueblo boliviano desde su integración, contribuyendo a logros históricos en educación, salud y desarrollo económico.

Destacaron, en ese sentido, más de un millón de personas alfabetizadas mediante programas de educación popular; más de tres millones de bolivianas y bolivianos atendidos a través de la Misión Milagro y otros programas de salud e inversiones significativas en diversos sectores de la economía.

Además, señalaron, “una presencia internacional destacada” en defensa de los principios bolivarianos y la unidad latinoamericana”.

Remarcaron que, gracias a esta Alianza, “la voz del pueblo boliviano ha resonado con fuerza en Nuestra América y en el mundo”.

El bloque de integración reafirmó el compromiso de seguir trabajando junto al pueblo boliviano, defendiendo sus derechos, su desarrollo social y económico, y asegurando que la Alianza continúe siendo un espacio de solidaridad, cooperación y justicia.

La medida de suspensión se mantendrá mientras se evalúan las condiciones políticas en Bolivia, “con el objetivo de proteger los principios fundacionales del ALBA-TCP y garantizar que la organización continúe siendo un instrumento de unidad, soberanía y justicia social para todos los pueblos de Nuestra América”.

(Con información de Prensa Latina)

Visitas: 0