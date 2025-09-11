Cancillería rusa llama a investigar el asesinato del comentarista estadounidense Kirk

Compartir en

“Se debe llevar a cabo una investigación, se debe identificar al propio autor del crimen y a quienes seguramente estaban involucrados en este terrible delito”, declaró la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.

Al mismo tiempo, subrayó que es prematuro hacer conclusiones, porque no se sabe quién ha cometido el asesinato.

Ayer, el activista político Charlie Kirk, partidario del presidente de EEUU, fue baleado durante una conferencia en la Universidad del Valle de Utah. Fue hospitalizado en estado crítico, pero a pesar de los esfuerzos de los médicos, no sobrevivió.

