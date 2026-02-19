Canciller cubano se pronuncia tras reunirse con Putin

Compartir en

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, agradeció al presidente de Rusia, Vladímir Putin, por haberlo recibido este miércoles en el Kremlin en calidad de enviado especial del Partido y el Gobierno cubano, a la vez que expresó la gratitud de La Habana por el apoyo de Moscú.

“Expresé la gratitud de Cuba por el invariable apoyo de Rusia frente al bloqueo y el cerco energético que tanto dañan a nuestro pueblo”, escribió el canciller en X tras su reunión con el mandatario ruso. Asimismo, destacó el “carácter histórico y fraterno” de las relaciones bilaterales entre ambos países, así como la voluntad de La Habana de continuar consolidándolas “en todos los sectores”.

Desde el Kremlin detallaron que uno de los asuntos abordados durante la reunión fue el tema de la ayuda a Cuba. Por su parte, Putin calificó de “inaceptables” las nuevas sanciones impuestas contra la isla y recordó que Moscú ha estado “siempre del lado” de Cuba en su lucha por la independencia y el derecho a seguir su propio camino de desarrollo.

El mandatario ruso también destacó las “duraderas e históricas” relaciones bilaterales y reconoció las dificultades que ha enfrentado el pueblo cubano durante décadas para defender sus intereses nacionales.

