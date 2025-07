“Camino a la capitulación”: Así es el acuerdo entre EE.UU. y la UE bajo la lupa de expertos

Compartir en

Donald Trump “venció en la táctica de torcer la mano”, opina el director del Centro de Información Europea, Nikolái Topornín

El acuerdo comercial que el presidente estadounidense, Donald Trump, suscribió este domingo con Bruselas tras mantener una reunión con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha generado un amplio debate en medios internacionales, que analizan el alcance de las ventajas logradas por Washington a costa de la UE.

Según el texto firmado, el arancel sobre todos los productos europeos importados al país norteamericano será del 15 %, mientras que el bloque no cobrará nada a los bienes estadounidenses.

En el marco del acuerdo, la Unión Europea acepta comprar 750.000 millones de dólares en productos energéticos estadounidenses, invertir 600.000 millones en la economía de EE.UU., abrir sus mercados al comercio con aranceles cero y adquirir “grandes cantidades” de equipamiento militar del país norteamericano.

El acuerdo alcanzado, favorable a EE.UU., pone fin a meses de incertidumbre con el mayor socio comercial de Washington. A primeros de julio, Trump anunció que impondrá nuevos gravámenes del 30 % a los productos de la UE a partir del 1 de agosto, aparte de los aranceles sectoriales ya existentes.

Es probable que el marco del convenio “reconfigure de manera permanente la relación comercial entre dos de las economías más grandes e interconectadas del mundo”, sostiene The New York Times. “Aunque el acuerdo deja muchas preguntas por resolver, podría traer cierta calma a una de las relaciones económicas más importantes del mundo y disipar los temores a una escalada de la guerra comercial”, agrega.

“Como muchos acuerdos preliminares que Trump ha anunciado, este contenía pocos detalles. En algunos de los ‘acuerdos’ alcanzados por Trump, otros Gobiernos parecen no tener claro qué acordaron exactamente, y sigue sin estar claro qué aranceles se aplicarán a qué productos a partir del 1 de agosto”, remarca NYT.

El medio recuerda que la relación entre la Unión Europea y Estados Unidos ya se ha visto afectada este año por problemas relacionados con el gasto militar, el apoyo a Ucrania, la libertad de expresión y la regulación tecnológica.

“Alivio” en la tormenta

“La respuesta europea en materia de comercio habría sido fundamentalmente diferente si no les hubiera preocupado la reacción negativa en otros escenarios geopolíticos”, opina Mujtaba Rahman, director general para Europa del Grupo Eurasia. “Si no se negocian más exenciones a ese 15 %, creo que el acuerdo es mucho menos óptimo de lo que los Estados miembros esperaban lograr”, agregó.

En el mismo contexto, el medio recuerda que los aranceles estadounidenses sobre los productos de la UE se situaban anteriormente en un promedio de un solo dígito. Y hace apenas unas semanas, el bloque esperaba negociar un arancel general del 10 %. “En vista de ello, un arancel del 15 % sobre los productos de la Unión Europea supone un avance notable”, remarca.

Aun así, el arancel estaría en línea con lo acordado por otros socios comerciales estadounidenses, incluido Japón. También es mucho menor que los aranceles del 30 % que Trump había amenazado con imponer al bloque a partir del 1 de agosto, enfatiza NYT.

“Cuando uno se prepara para un huracán, de alguna manera la tormenta se siente como un alivio. Así es como se siente actualmente el acuerdo”, opina Carsten Brzeski, director global de macroeconomía de ING Research. El acuerdo preliminar podría considerarse una medida de “control de daños”, añade.

“Apisonadora arancelaria”

Por su parte, Geoffrey Yu, estratega senior del Bank of New York, citado por Financial Times, estima que el acuerdo refleja el “pragmatismo” de los gobiernos europeos. “La vía de menor resistencia consiste en intentar limitar las perturbaciones externas en Europa”, sostiene.

“Los funcionarios [europeos] intentarán presentarlo como un acuerdo de statu quo, ya que el 15 por ciento, teóricamente, incluye el arancel estadounidense promedio preexistente del 4,8 por ciento”, afirma FT, indicando que el bloque comunitario “sucumbió a la apisonadora arancelaria de Trump” en el “camino a la capitulación”.

Mientras, el director del Centro de Información Europea, Nikolái Topornín, apunta que, “a juzgar por las cifras a secas, la Unión Europea, probablemente, parezca el bando perdedor”, aunque “los europeos podrían perder mucho más”. “Trump, francamente, los venció en la táctica de torcer la mano, amenazando con aranceles del 30 %”, agregó.

“Sin embargo, a Bruselas no le quedaba otra opción. Claro que los europeos sufrirán pérdidas, pero no serán tan globales como podrían haber sido. Será posible juzgar finalmente cuán desfavorables son los términos del acuerdo para la UE en al menos seis meses”, resume el experto.

