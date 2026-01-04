Brasileños en Cuba denunciaron agresión contra ejecutivo venezolano

La caravana, organizada por la Agencia de Turismo Amistur, del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), está integrada por 45 ciudadanos brasileños, entre ellos integrantes de movimientos populares y sindicales.

Para Souza, miembro de la Asociación Cultural José Martí en Bahía y del Comité Baiano de Solidaridad con Venezuela, esta visita a la provincia cubana de Cienfuegos constituye su duodécimo viaje a la isla.

Al referirse a la situación en Cuba, Souza calificó de «ilegal y cruel» el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, cuyos efectos –dijo– se han «recrudecido absurdamente». Frente a esta política, destacó la «resistencia, resiliencia y mucha fuerza» del pueblo cubano.

«La cosa que me impresiona más es la unidad. Y creo que justamente por la unidad es que Cuba sigue defendiendo toda la evolución, sigue con biotecnología y ciencia avanzada», afirmó.

Asimismo, elogió la promoción cultural en la isla, tras relatar su asistencia a una función del Ballet Nacional de Cuba en La Habana, donde pudo constatar la participación masiva, especialmente de niños.

La solidaria brasileña explicó que la caravana se encuentra en Cuba para celebrar el 65 aniversario de la creación del ICAP, fundado por el líder histórico Fidel Castro, un instituto que –subrayó– «hace puentes de amor y amistad en todos los continentes».

FIRME CONDENA A LA INCURSIÓN EN VENEZUELA

Al ser consultada sobre el incidente del 3 de diciembre, cuando aviones de combate y barcos de la Armada de Estados Unidos ingresaron en la Zona Económica Exclusiva de Venezuela, Souza lo denunció como una «invasión» y un «absurdo».

«No podemos aceptar… es ilegal», expresó de manera categórica. Aseguró que Venezuela es «un país con democracia que se comprueba todos los días» y defendió la legitimidad del presidente Nicolás Maduro, «elegido por los pueblos de Venezuela».

La activista vinculó esta acción con los intereses económicos del «imperio», afirmando: «El petróleo que hay allí es de los venezolanos. El petróleo es de Venezuela». Hizo un llamado a la movilización popular en toda América Latina para rechazar lo que consideró un «ataque criminal».

«América Latina no puede aceptar eso, tiene que rechazar y usar nuestras voces para denunciar este absurdo, esta injerencia, esta invasión, este ataque es inadmisible», concluyó Souza.

La Caravana de Solidaridad «Por Amor a Cuba» continuará su programa de actividades en el país, enfocadas en el intercambio cultural y el fortalecimiento de los lazos de amistad entre los pueblos de Brasil y Cuba.