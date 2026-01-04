Pueblo de Cienfuegos se congrega a favor de Venezuela

Compartir en

Representantes del pueblo de Cienfuegos, acompañados por los principales dirigentes políticos del territorio, protagonizaron este domingo la tribuna antiimperialista que, desde esta ciudad, condenó el ataque militar perpetrado por el Gobierno de los Estados Unidos a la República Bolivariana de Venezuela y el secuestro de su presidente Nicolás Maduro.

Frente a la sede de la emisora provincial Radio Ciudad del Mar y con el vasto azul de fondo, los congregados fustigaron el horrendo acto violatorio de los principios del Derecho Internacional y patentizaron que la hermana nación no está sola.

Lázaro Rimero Álvarez, primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en el municipio cabecera, expresó que el compromiso de la nueva generación cubana con el pueblo venezolano es inquebrantable, y que la juventud latinoamericana tiene la alta responsabilidad de defender la soberanía de nuestros pueblos. Según dijo, la captura de Nicolás Maduro es un ataque directo a la soberanía, “a nuestra identidad y al derecho a decidir nuestro propio destino”, subrayó.

De igual forma, el dirigente juvenil convocó a todos los países de la región a permanecer unidos frente a esta adversidad, fortificar los lazos y resistir juntos.

El trabajador de la Refinería de Petróleo de Cienfuegos, Ramón Rodríguez Abel Kadir, condenó los intentos de injerencia en los asuntos internos de los países. La intervención de potencias extranjeras en la política de países soberanos, dijo, es un acto ilegítimo y una violación de los principios de respeto y autodeterminación.

Con vivencias cercanas debido a la colaboración médica en suelo venezolano, la Dra. Odalis Herrera Castellón alzó su voz para condenar la agresión a la hermana nación y a su presidente, ataque que solo esconde el deseo de apoderarse del petróleo venezolano.

Intervenciones similares efectuaron otros cienfuegueros, todas con el denominador común de fustigar las acciones deleznables de la administración de Donald Trump contra la nación bolivariana y patentizar el respaldo de los cubanos al pueblo venezolano y a su derecho a la soberanía.

Al pronunciar las palabras finales, Armando Carranza Valladares, primer secretario del Partido Comunista de Cuba (PCC) en Cienfuegos, puso al descubierto las verdaderas intenciones de Trump y cómo esto representa una amenaza para la paz en la región. “Venezuela no está sola y no solo por un acto de solidaridad y justicia, sino por la supervivencia de la humanidad”, acentuó.

Como en toda Cuba y otras partes del mundo, el pueblo cienfueguero se unió en un gesto enérgico por la justicia y la paz al manifestar su posición a favor de Venezuela.

