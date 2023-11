Bolivia ejerció un derecho soberano ante Israel, asegura embajadora

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 3 segundos

La embajadora de Bolivia en Rusia, María Luisa Ramos, aseguró hoy que su Gobierno ejerció un derecho soberano al romper relaciones diplomáticas con Israel, como muestra de respaldo y solidaridad con Palestina.

“La decisión soberana de Bolivia de romper relaciones con el Estado de Israel es una decisión autónoma. Es una decisión que Bolivia la toma en base a sus principios morales principalmente, y de solidaridad con el pueblo palestino, con el Estado palestino. No nos sorprende la calificación que da el Gobierno israelita a nuestra decisión soberana”, explicó la diplomática en entrevista con Prensa Latina.

Tras la determinación de La Paz las autoridades de Tel Aviv manifestaron que al dar este paso la nación sudamericana se alinea con Hamás y respalda al terrorismo.

Frente a estas declaraciones Ramos argumentó que cuando alguien no tiene cómo justificar sus decisiones, sus acciones, pues va a recurrir al insulto, a la calumnia.

“Debo decir que eso no nos asusta porque la determinación del Gobierno boliviano se toma en base a sus principios, y no en base a medidas o a cálculos políticos, o a ver quién reacciona a quién no, respecto alguna decisión nuestra”, recalcó.

Asimismo, enfatizó que ya es hora que las Naciones Unidas siente a Israel y lo comprometa a cumplir lo establecido en el organismo, y con ello cesen las acciones de exterminio y los deseos de borrar de la tierra al pueblo palestino.

“Condenamos profundamente el hecho de que niños, mujeres, familias enteras e incluso miembros de la ONU hayan sido víctimas de los delitos de Israel, esto nos tiene que llamar la atención y llevarnos a mayor acción.

Hay una inacción terrible de Naciones Unidas. Eso es lo que le preocupa mucho a Bolivia, porque no es posible que, ante tantas muertes, ante tanta destrucción, todos delitos de lesa humanidad, y que al interior de ese organismo no se tomen decisiones por el bien de la propia humanidad”, sentenció.

Ramos enfatizó que ya es hora de prácticamente obligar a la potencia ocupante a frenar estos actos.

Al ser interrogada sobre si le pareciera una ventana al despertar occidental frente a tanta masacre la reciente dimisión del director de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Craig Mokhiber, quien acusó al organismo de incumplir sus deberes, la embajadora refirió que en lo personal no están optimista.

“Yo creo que en todo caso es impotencia de no poder hacer lo que él cree correcto. Ojalá fuera como un despertar, pero lamentablemente en ese sentido yo soy menos optimista.

Tenemos que hacer mayores compromisos y me pongo a pensar en esa persona que observa tanta injusticia, que ve que está impedido de hacer, de dar la ayuda que se debe dar”, precisó.

Por otra parte, Ramos comentó el papel de los medios de comunicación ante sucesos trágicos como los actuales en la Franja de Gaza, e hizo una separación entre los que solo trabajan para desinformar y quienes “como Prensa Latina hacen el esfuerzo de mostrar realmente la verdad”.

La jefa de la legación diplomática boliviana confirmó que su país enviará ayuda humanitaria para los afectados en el conflicto, y además coordina para establecer mediante la embajada de la nación andina en Países Bajos una concurrencia con el Estado de Palestina.

“Bolivia no busca dar lo que le sobra. Nosotros queremos compartir lo que tenemos como muestra de nuestra solidaridad con los hermanos palestinos”, sentenció.

Desde este 31 de octubre la nación boliviana se convirtió en el primer país del América Latina y el mundo en romper los nexos diplomáticos con Israel, tras la masacre iniciada el pasado 7 de octubre contra la población palestina del enclave de la Franja de Gaza.

