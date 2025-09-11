Atentas autoridades a recuperación del Sistema Eléctrico de Cuba

Díaz-Canel este miércoles que en la nación antillana están en curso varias operaciones para restablecer el servicio eléctrico con la mayor prontitud posible.

«En todo el país se está trabajando duro para reconectar el sistema eléctrico nacional», declaró el jefe de Estado por medio de su perfil en la red social X.

«Ya se está llegando con energía a las termoeléctricas para desencadenar todo el proceso», añadió.

Asimismo, señaló que cada provincia adopta medidas para enfrentar la situación, «como ya se sabe hacer».

En tanto, Marrero supervisó en el Despacho Nacional de Carga las acciones para el restablecimiento del SEN.

El primer ministro dialogó con el director general de la Unión Eléctrica, Alfredo López, quien explicó detalles de la desconexión que sufrió el Sistema a las 9:14 a.m. de este miércoles.

Otros líderes, dirigentes y personalidades también examinaron las labores para la restauración del servicio eléctrico en la nación antillana, como el Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, que acompañó el trabajo en Bayamo, capital de la oriental provincia de Granma.

Este miércoles, el Ministerio de Energía y Minas informó que se produjo una desconexión total del SEN, asociada a una salida inesperada de la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras.

También notificó el inicio del proceso de restablecimiento, que comenzó antes del mediodía por tres municipios ubicados en la periferia de la capital cubana.