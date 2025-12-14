Ataque mortal a un evento judío en Australia

Compartir en

Dos hombres armados abrieron fuego este domingo en la playa de Bondi Beach, cerca de Sídney

Un tiroteo masivo en la playa de Bondi Beach, cerca de Sídney, ha sacudido a Australia este domingo. Dos hombres armados abrieron fuego contra los congregados, matando, según la prensa local, a 9 personas, incluyendo menores de edad y un agente de Policía.

Se reporta que ataque habría sido planificado con meses de antelación y aparentemente estuvo dirigido contra la festividad judía de Janucá, que se celebra este año a partir del 14 de diciembre.

Se informa que uno de los tiradores fue abatido por las fuerzas del orden, mientras que el otro fue herido y permanece bajo custodia policial mientras recibe asistencia médica.

