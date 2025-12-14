Ataque mortal a un evento judío en Australia
Dos hombres armados abrieron fuego este domingo en la playa de Bondi Beach, cerca de Sídney
Un tiroteo masivo en la playa de Bondi Beach, cerca de Sídney, ha sacudido a Australia este domingo. Dos hombres armados abrieron fuego contra los congregados, matando, según la prensa local, a 9 personas, incluyendo menores de edad y un agente de Policía.
Se reporta que ataque habría sido planificado con meses de antelación y aparentemente estuvo dirigido contra la festividad judía de Janucá, que se celebra este año a partir del 14 de diciembre.
Se informa que uno de los tiradores fue abatido por las fuerzas del orden, mientras que el otro fue herido y permanece bajo custodia policial mientras recibe asistencia médica.
14 dic 2025
12:26 GMT
La Policía ha retirado artefactos explosivos del coche de uno de los tiradores, trasladándolos a otro lugar dentro de un vehículo blindado.
11:42 GMT
Poco después de que se produjeran los disparos, la Policía halló un vehículo en la zona donde cree que hay varios artefactos explosivos. Actualmente, en el lugar trabaja la unidad correspondiente para desactivarlos.
11:36 GMT
El comisionado de Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, ha declarado que el tiroteo fue “un incidente terrorista“.
“Sabemos que había mucha gente allí para celebrar una ocasión feliz: la celebración de Janucá. Y había más de 1.000 personas allí cuando ocurrió esto”, indicó.
11:24 GMT
Aumenta a 12 el número de muertos en el tiroteo, incluyendo un policía y uno de los tiradores abatidos, según confirmó Chris Minns, primer ministro del estado australiano de Nueva Gales del Sur.
Al menos 29 personas han resultado heridas.
10:52 GMT
10:37 GMT
Momento exacto en que un tirador disparó contra la multitud.
TODO LO QUE SE SABE DEL MORTAL TIROTEO EN UNA PLAYA DE AUSTRALIA
10:36 GMT
Los agentes continúan con la inspección de la zona por amenaza de presencia de artefactos explosivos, mientras tratan de desactivar uno de fabricación casera que ya han encontrado.
10:31 GMT
Al menos 18 personas han sido hospitalizadas, reporta el portal News.au.com. Entre los heridos se encuentran 2 policías.
Uno de los atacantes, que resultó herido, está en estado crítico, confirmó la Policía.
10:24 GMT
El presidente de Israel, Isaac Herzog, condenó el “cruel” ataque, instando a Canberra a luchar contra “la enorme ola de antisemitismo” que, según él, está plagando al país.
“Nuestros hermanos y hermanas en Sídney, Australia, han sido atacados por viles terroristas en un ataque muy cruel contra los judíos que fueron a encender la primera vela de Janucá”, afirmó. “Repetimos nuestras alertas una y otra vez al Gobierno australiano para que tome medidas y luche contra la enorme ola de antisemitismo que asola a la sociedad australiana”.
10:22 GMT
El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, describió como “impactantes y angustiosas” las escenas tras el tiroteo masivo.
“Mis pensamientos están con todas las personas afectadas”, escribió en el mensaje.
