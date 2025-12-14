Progresismo y ultraderecha pugnan por la presidencia de Chile

Compartir en

Unos 15,7 millones de chilenos están convocados hoy a las urnas para elegir al próximo presidente entre dos candidatos de signos contrarios: Jeannette Jara, abanderada del progresismo, y José Antonio Kast, de la ultraderecha.

Jara, militante comunista, representa a una amplia coalición desde la izquierda al centro; mientras Kast, del Partido Republicano, cuenta con el apoyo del Social Cristiano, la derecha tradicional y del extremista Partido Nacional Libertario.

Ambos anunciaron que renunciarían a su afiliación partidaria, en caso de ser electos al sillón del Palacio de La Moneda.

Si bien la aspirante del pacto Unidad por Chile ganó la primera vuelta, con 26,8 por ciento de los votos, frente a 23,9 de Kast, todas las encuestas dan como virtual ganador al segundo en el repechaje, aunque hay que esperar el veredicto de las urnas.

En declaraciones a Prensa Latina, el doctor en Estudios Americanos de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) Fernando Estenssoro se refirió a las causas del avance de la ultraderecha en el país.

De acuerdo con el experto, los factores son varios, pero quizás el más importante es que los gobiernos definidos como progresistas, sobre todo el de Gabriel Boric, bajaron las banderas tradicionales de la izquierda.

Esos gobiernos abandonaron la lucha latinoamericanista, antiimperialista, y se olvidaron un poco de la defensa de los derechos de los pobres, dijo.

Dentro de los principales problemas del país mencionó el desempleo, la desigualdad social y la extrema concentración de la riqueza.

Por otra parte, expresó, en América Latina hay un incremento de las migraciones, un tema relativamente nuevo en Chile, así como problemas de seguridad que han sido exagerados y tomados como bandera por la ultraderecha.

Interrogado sobre si en un eventual gobierno de Kast habría retrocesos en derechos sociales, consideró que en temas valóricos sí, porque ellos se oponen al aborto y al matrimonio del mismo sexo, posturas conservadoras que afectan las libertades individuales.

En términos económicos piensa que no haya muchos cambios porque a diferencia de otras naciones en el área, Chile es un país neoliberal y no cree que lo quieran cambiar.

Con respecto a la política exterior, Kast ha dicho que va a cortar relaciones con varios países, sobre todo con gobiernos que no se alinean a Estados Unidos, advirtió.

El candidato de la ultraderecha amenazó con la expulsión masiva de unos 330 mil migrantes irregulares, militarizar las fronteras, crear más cárceles y disminuir seis mil millones de dólares del gasto público, lo cual provocará recortes en empleos y gastos sociales.

Jara aboga por empadronar a los indocumentados, levantar el secreto bancario para perseguir la ruta del dinero del narcotráfico, modernizar el Estado y lograr un ingreso vital para los trabajadores de unos 800 dólares.

Entre estas dos visiones de país deberán escoger los chilenos hoy en la segunda vuelta de las presidenciales, donde se prevé una elevada asistencia porque el voto es obligatorio y también se estima un alto nivel de boletas nulas o en blanco.

