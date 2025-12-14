Irán: injerencias de EEUU provocaron terrorismo e inestabilidad en zona

Tiempo de lectura aprox: 47 segundos

Irán denuncia las injerencias de EE.UU. en la región, alertando que la inestabilidad y el terrorismo son resultados de ese mismo enfoque.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baqai, ha reaccionado este domingo durante una rueda de prensa a las recientes declaraciones del enviado especial de Estados Unidos para Siria, Tom Barrack, quien urgió a la República Islámica a retomar las negociaciones sobre su programa nuclear.

El viernes, en una entrevista con el grupo IMI Media, con sede en los Emiratos Árabes Unidos publicada en el sitio web del periódico The National, Barrack insistió en que Washington intenta presionar a Irán para frenar y limitar sus actividades nucleares.

Baqai ha subrayado que “las declaraciones del representante estadounidense son una confesión clara del enfoque intervencionista de Washington en la región y otros países”.

En otra parte de sus declaraciones, el funcionario iraní también ha enfatizado que “las masacres, la inestabilidad y el surgimiento del terrorismo en la región son resultado directo de las intervenciones de Estados Unidos”, lo cual ha costado la vida de millones de personas en Asia Occidental.

Además, ha lamentado que, en lugar de corregir sus errores, EE.UU. continúe con nuevas justificaciones para mantener su presencia militar y política en la zona. “El documento de Seguridad Nacional Estadounidense demuestra que su única preocupación es garantizar la hegemonía del régimen sionista en Asia Occidental”, ha remarcado.