AMLO: “Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que su gobierno actuara como una tiranía mundial”

El expresidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), expresó su rechazo ante la agresión perpetrada por EE. UU. contra Venezuela.

“Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial. Presidente Trump: no caiga en la autocomplacencia ni escuche el canto de las sirenas. Mande al carajo a los halcones; usted tiene capacidad para actuar con juicio práctico. No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. La política no es imposición”, manifestó.

