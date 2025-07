Alazanes galopan a ritmo de campeones en el béisbol Sub-23

Compartir en

Granma conquista por primera vez el cetro de esta categoría

En un desenlace electrizante, los Alazanes de Granma se alzaron con el título del Campeonato Nacional de Beisbol Sub-23, tras derrotar contundentemente, por 5-0, a los Leones de La Habana en su propio terreno, el emblemático estadio Latinoamericano. Tras una serie final reñida, los jóvenes granmenses, dirigidos por Marcos Fonseca, desafiaron todos los pronósticos y conquistaron su primera corona en esta categoría.

«Estábamos muy contentos con el hecho de haber llegado hasta esta gran final. Sabíamos que era nuestro mejor resultado histórico en la categoría, pero siempre quisimos más. No lo pudimos terminar en el segundo partido, pero jamás perdimos la confianza en estos jugadores que han coronado una formidable campaña», declaró Fonseca a Granma.

Aunque el mérito es colectivo, la medalla de oro en esta categoría lleva, en buena medida, la firma de Alexei Ricardo, quien realizó una labor monticular impecable a lo largo de todo el juego, permitiendo apenas dos hits y propinando 11 ponches a la ofensiva habanera. Su actuación fue clave para neutralizar el poderío de los Leones, que no lograron descifrar sus lanzamientos.

«Me preparé muy bien sicológicamente para este desafío. No es fácil tener la responsabilidad de discutir un título en el Latino, eso siempre es un reto. Me concentré en la colocación de mis lanzamientos y buscar el out, bateador por bateador. Ahora voy a celebrar el título y a alistarme para tener una buena Serie Nacional», dijo el pitcher, ganador del partido.

Granma tomó la delantera desde el primer episodio, gracias a una combinación de imparables, incluyendo un doble de Yulieski Remón, que impulsaron las primeras carreras del encuentro ante los envíos del abridor habanero, Misael Fonseca.

En el tercer acto, Álvaro Ortiz sacudió un cuadrangular por el jardín izquierdo, ampliando la ventaja y acercando a su equipo al campeonato. Una carrera más en el cuarto capítulo sentenció el destino del partido y coronó a los Alazanes como nuevos monarcas del beisbol Sub-23.

Más allá de la victoria, este torneo representa un símbolo de resiliencia y esperanza en un contexto desafiante. En un país que cada día se enfrenta a diversas dificultades, y justo en estos días, cuando el movimiento deportivo cubano rinde cuenta ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, estos jóvenes demostraron que la pelota sigue siendo un lenguaje común y una fuente de inspiración para los cubanos.

Este torneo Sub-23 debe seguir perfilándose como un semillero de futuras estrellas, un espacio en el que los jóvenes talentos demuestren y desarrollen su potencial de cara a crecer individualmente como atletas. En esta edición, los Alazanes de Granma del futuro se llevaron la gloria mayor del torneo, refrescando los cuatro cetros nacionales del equipo grande, y estamos seguros de que será una motivación adicional para enfrentar con nuevos aires la 64 Serie Nacional.

