Abanderan delegación juvenil perlasureña a la Asamblea Provincial XII Congreso de la UJC

El Hospital Pediátrico Universitario Paquito González Cueto sirvió de escenario para abanderar la delegación cienfueguera que participará en la Asamblea Provincial XII Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), previo al magno evento que se llevará a cabo en la capital del país del 2 al 4 de abril de 2024. Durante el abanderamiento reconocieron un grupo de centros de la producción, los servicios e instituciones del territorio destacados en el apoyo a la recogida de café en la actual contienda, por su aporte desde su fuerza joven al desarrollo económico productivo del territorio.

Asimismo fueron distinguidas las direcciones provincial y municipal de salud pública en el marco de la jornada por el Día de la Medicina Latinoamericana en la cual Cienfuegos resultó provincia destacada. La Dra. Greterly Fernández Sarmiento habló en nombre de los jóvenes del sector.

«Es un honor para mí dirigirme a ustedes en nombre de la medicina. Como doctora he sido testigo de la importancia de la juventud en la construcción de un futuro saludable y próspero para nuestra sociedad. La medicina no solo se trata de curar enfermedades, sino también, de promover la prevención, la educación y el bienestar general de la población. En nombre de la medicina los exhorto a seguir luchando por un mundo más saludable, justo y solidario. Nuestro compromiso con la salud de las personas no termina en los consultorios o los hospitales, sino que se extiende a todas las esferas de la sociedad; sigamos trabajando juntos para construir un futuro en el que la salud sea un derecho para todos como ha sido desde 1959» concluyó.

Por su parte Lester Omar González Santos, delegado del sector de la cultura llamo a seguir actuando con creatividad y responsabilidad ante el llamado permanente de la patria. Llevar ideas y propuestas concretas a esta asamblea provincial y luego al Congreso marcará pautas importantes en nuestras vidas, pues los jóvenes de hoy marcan un motor decisivo en la Mayor de las Antillas, manifestó el también director de la escuela de arte Benny Moré.

Los jóvenes cienfuegueros son pilares de nuestra sociedad, son comprometidos con su tiempo y sabrán mantener en alto la libertad conquistada.

