Velas Teatro estrenará monólogo de Jean Cocteau

Velas Teatro tiene como uno de sus próximos estrenos el unipersonal La voz humana, primera vez que la compañía teatral adaptará al célebre creador francés Jean Cocteau (1899-1963).

Aunque escrito en los años ´30 del pasado siglo, el grupo cienfueguero lo ha contemporizado y aborda un tema universal de interés eterno como la ruptura de la pareja.

La particularidad de que la pieza transcurre a través de una conversación telefónica, lo cual dificulta su transposición escénica.

La versión de La voz humana de Velas Teatro estará liderada por Daysi Martínez, quien presidiera el Comité Municipal de la UNEAC en Cumanayagua y ahora funge como directora artística de la agrupación.

Adnaloy Pérez Aramillo, directora de Velas Teatro, será la encargada de defender el unipersonal.

El poeta, novelista, dramaturgo, dibujante, pintor, diseñador, crítico literario, ensayista y cineasta galo Jean Cocteau escribió este monodrama hace 88 años, dirigido a su interpretación por parte de su muy querida cantante Edith Piaf, quien a la larga nunca quiso estrenarlo, pues no aceptó el reto de subirse al escenario sin músicos y con tanta carga dramática.

A propósito, el autor de Orfeo, Los padres terribles, Los hijos terribles, El águila de dos cabezas, La máquina infernal y otros dramas, suscribió: “Cuando escribí la primera versión, Edith sólo tenía 15 años, pero yo ya soñaba con ella; más adelante, ya grandes amigos, no se atrevió a llevarla a escena, no se veía ella sola, el teléfono, la soledad de la habitación abandonada, y entonces le escribí El bello indiferente, que es en realidad otra versión de la misma tragedia: la de ser abandonado por el ser que amas, y esa sí la estrenó con gran éxito en 1940, su única participación en una obra teatral. La acompañaba un actor, ya no estaba sola. Pero la obra no trascendió como La voz humana, apenas se ha representado después”.

No obstante el rechazo de la Piaf, La voz humana adquirió notable éxito internacional. Fue adaptada a la ópera y al cine, al tiempo que continúa representándose en los escenarios de todo el planeta.