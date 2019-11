Tú eres importante; tú no tanto

Cuando supe del sitio, pensé: “no sé, yo no puedo entrar”. Al margen de las ofertas y el precio carísimo de algunas —según refirieron varios clientes a pocos días de la inauguración—, lo que me pareció más incómodo fue el concepto: un espacio VIP (Very Important Person) en el segundo nivel del Café Paulina, en el Centro Histórico Urbano de la ciudad de Cienfuegos.

“Para personas importantes, VIP, con un servicio de calidad, del detalle”, remarcó el administrador del nuevo establecimiento. Y en la prensa local nos hicimos eco de ello con singular gracia. ¿Personas importantes? Fue más que una incógnita, una pedrada en mi cabeza. Hasta reparé en algunos nombres conocidos: Orlandito, el de la UNEAC; la Tía Rosa; Atilio Caballero, el escritor; Lilia Martín Brito, la investigadora. Tiene que ser esa gente…

Bueno, les cuento que me puse a leer un poquito y mi noción de “importancia” —o mejor dicho, de personas muy importantes— desentonaba casi totalmente con mis pretendidas creencias. El VIP mío no era el VIP. ¡Qué pena! La definición no iba por la trascendencia de las acciones u obras, sino por la trascendencia del bolsillo. O sea: una persona podrida en dinero, sin ninguna otra distinción, podría resultar muy importante. Mientras pague… ¡qué fuerte!

En mi cósmico universo, llegué a creer que estas “exclusividades” quedaron en el primigenio y controvertido incidente protagonizado por dos populares reguetoneros cubanos a fines de la primera década del presente siglo. Tal vez lo recuerden, porque aquello sonó. Fue cuando Baby Lores e Insurrecto se propusieron dar “el concierto de los 100 fulas” —así en esos términos—, y lo dieron. El Salón Rojo del Hotel Capri se abrió de patas. Y fueron como 400 “personas VIP”. Histórico, dicen.

Pero de detener ahí la cosa, nada. Me dije: “¡‘San Google’, ilumíname!”. Y sin mucho esfuerzo en la búsqueda comenzaron a aparecer, por diversos puntos de la geografía nacional, establecimientos VIP, privados y estatales, a raudales. Lo inaudito.

Y miren que soy moderno y apunto los cañones contra las posturas extremistas y conservadoras. Que cuando el encendido debate sobre la concentración de riqueza, mi periódico osó publicarme un comentario donde defendía la riqueza individual, mientras diputados cubanos decían otra cosa. Entendía —y aún lo hago— que es legítimo, digno y humano. Y que no podría aspirarse a un país próspero sin gente próspera. Ahora, de ahí a asumir la exclusión y discriminación inherentes al término VIP; en serio, me parece demasiado.

No tiene nada de diferente esto a la triste circunstancia de mi abuelo negro caminando por los extremos del Paseo del Prado en la etapa prerrevolucionaria. Sí, algunos me dirán “es moda”, “es en todas partes del mundo”, “es abrir la mente y actualizarse”, “es Supreme papi”. Y, ¿está bien? ¿Está bien que en un mismo establecimiento la calidad del servicio, del detalle, sea mejor para unos que para otros? ¿Está bien que lo pensemos y nombremos de esa manera? ¿Está bien que un fajo de billetes decida quién es más importante y quién menos? ¿Está bien que nos cuelguen tales etiquetas?

En mis años de universitario, saqué mal las cuentas. Pensé que el asunto era de posibilidades y no de oportunidades. Si no lograba tener esto o aquello o ir a aquel lugar o a este, me conformaba con la respuesta literal a mi condición: “yo no tengo dinero para eso”. O sea, no tengo la posibilidad. Sin embargo, lo que en realidad faltaba era la oportunidad: el espacio digno para mí y para muchos de mis amigos. Por tanto, benditas sean las oportunidades. Benditas sean las iniciativas, ofertas y diseños concebidos para una población heterogénea social, económica y culturalmente. Pero, por favor, no le digamos a alguien que importa menos.

Licenciado en Periodismo. Graduado en la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas en 2013.