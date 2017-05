Es bonito, puede hasta tener algo de bíblico de acuerdo a cómo se mire, el hecho de regalar. Mediante tal acción se atestiguan devociones, sentimientos, agradecimiento, respeto. Tal acto es una convención social derivada de una instancia afectiva sí, nadie lo duda; pero rentabilizada por el entramado mercantil de las sociedades de consumo. Y, vistas como están las cosas, puede decirse que por el de ya todas, incluida la nuestra.

Cuanto deber√≠a ser agradable ‚Äíde contarse con las condiciones e ingresos para hacerlo‚Äí, en Cuba llega a convertirse en tormento que saca de quicio al enfrentado a la tarea de seleccionar algo decente con un monto financiero l√≥gico. Lo hace porque la persona interesada, por regla, no encontrar√° el objeto decente acorde con esa l√≥gica interna de ‚Äúgastar solo cuanto puedo en relaci√≥n con mi sueldo‚ÄĚ que casi nunca funciona ‚Äíque no puede funcionar dada la inequivalencia entre alcance salarial y precios de las ofertas‚Äí, en ninguna de nuestras formas de hacer compras: ni privadas ni tampoco estatales.

Sal√≠ el s√°bado anterior para, con mis siempre estrechas entradas, comprar los regalos imprescindibles ‚Äísolo estos, pues no es posible m√°s‚Äí, del D√≠a de las Madres. Fue una ma√Īana de agon√≠a en un Bulevar atestado de personas (por regla lo est√°, pero como pocas veces lo vi ahora), tiendas con colas inmensas y una oferta que podr√≠a calificarse esencialmente como: m√°s de lo mismo, de irregular calidad y caro, pero con muchos m√°s clientes, en tanto rostro visible de una estructura semifuncional que de tan d√©bil es puede ser parcialmente sobrepasada hasta por un simple viajante a Ecuador, Panam√° Guyana o Rusia (s√≠, hasta all√≠ hace rato estamos yendo a buscar baratijas para vender en ‚Äúla m√°s fermosa‚ÄĚ; y no es de dudar pronto se extienda la costumbre a Rumania u otras naciones sin muchas complicaciones para el visado).

Un paquetico normal de ¬°tres! jabones a 2.95 CUC (esto es casi a 25 pesos por unidad) puso tr√©mulo en una de nuestras tiendas locales a quien intentaba cumplir con la tarea de cada mayo, luego repetida en junio con los padres casi sin haber pasado el susto de un mes antes, y, adem√°s, acometida cada vez que acontece un cumplea√Īos u otros motivos que, seg√ļn la convenci√≥n aqu√≠ convertida en maldici√≥n, ameritan la entrega de obsequios.

Bloqueo o condiciones objetivas de cualquier género aparte, ni siquiera transportando tal estuche de jabones de otro planeta justificaría un gravamen tan vergonzoso para el sistema comercial que lo expende, pero sobre todo para el pueblo. Sí, de acuerdo, debe recaudarse divisas; pero también se precisa tener límites. No todos los cubanos tienen una hija casada en Europa, ni familiares en EUA que le envíen remesa, ni hacen negocios en las esquinas o roban. Varios millones, todavía, intentan sobrevivir mediante su pecunio.

Puesto que el ¬°Hola! de la bodega ‚Äícada vez peor‚Äí, le ha provocado gastritis, mi intenci√≥n de regalo a mi progenitora era un paquetico de caf√© de esos que puedo llegar tras meses de ahorro, esto es un espa√Īol de 3.75 CUC llamado La Tueste, el cual le compr√© el mayo anterior. Pero las tiendas son como el ping pong: si no le das a la pelota todos los d√≠as, no la ver√°s ya m√°s. Una tendera, conocida, me dio una clase magistral al respecto, para m√≠ verdadera alfabetizaci√≥n cafetera. Esos La Tueste de los cuales le inquir√≠a ya no entran. Como tampoco, hace meses, los cubanos, molidos, de ning√ļn gramaje. Solo hay en grano, me inform√≥, a precios que frisan los 350 pesos. En una unidad ‚Äíme dijo y comprob√©‚Äí, hab√≠a, molido, de la marca Montecristo, aunque de ¬°250 gramos! y a 12.50 CUC: o sea, m√°s de 300 pesos y era menor que mi mano.

No alargo la historia. Cero caf√©. Afecta a las chucher√≠as, le compr√© a la ‚Äúvieja‚ÄĚ tres ‚Äúpeter‚ÄĚ de chocolate de 5.50 pesos, dos refrescos Amaro de 8 pesos y un paquete de Pellys de ajo de 20 pesos. Para mi suegra y su hermana gemela tuve la suerte de encontrar (al menos yo hac√≠a rato nos los ve√≠a) dos paquetes de leche en polvo Coppelia de 2.75 CUC. A mi cu√Īada, doctora, para sus largos viajes a punto de mediod√≠a del Hospital Provincial a Pueblo Griffo, una sombrilla de bolso (me explican as√≠ se les llama a las peque√Īas, m√°s f√°ciles de meter en la cartera), a un costo de 4.50 CUC. Para mi esposa, un ajustador de 3.10 CUC. La inversi√≥n total super√≥ mi sueldo del mes. Sal√≠ decepcionado del ineludible viaje de las compras de regalos. Compras modestas, necesarias de cara al se√Īalado d√≠a, pero que liquidaban del todo mi salario de treinta d√≠as.

Por esas razones me desanima tanto la aparición de cualquier fecha que motive un presente, sobre todo si es para una mujer. Con los hombres es mucho más fácil, puede resolverse con ron. Eso: ron, junto a reguetón y precios asfixiantes, sí puede encontrarse, cada día, a cualquiera ahora, al por mayor.