Rafael Alba: Medalla de bronce y es primer medallista cubano en Tokio 2020

Cuando Rafael Alba cayó en su primer combate de estos Juegos Olímpicos, muchos creyeron que ya no tendría opciones de buscar una medalla. Sin embargo, el avance de su rival hasta la final le dio la oportunidad de discutir un bronce que serviría como prueba de calidad. Y Rafael Alba no lo desaprovechó. Desde hoy es nuestro primer medallista en Tokio.

El pleito decisivo ante el chino Hongyi Sun fue una guerra de nervios, de táctica constante, de precisión.

El nuestro salió delante, gracias a un puñetazo en el pecho que consiguió detener a su rival, pero en ese primer round no logró nada más. En el segundo amplió la ventaja, aunque el inicio del último parcial trajo un empate a cuatro puntos que lo tensionó todo.

Con su peto y su casco azul, Rafael Alba lo arriesgó todo en los últimos segundos de un pleito que significaba el momento de la resurrección. Hace unas horas el doble campeón mundial pensaba que no podría llegar a este momento.

Vi que el contrario estaba cerca del borde de la zona válida y me lancé. Normalmente ese tipo de estrategia no la utilizo, porque puedo salir perjudicado, pero el que no se arriesga no gana”, explicó aun con la bandera cubana sobre sus hombros.