En primera línea contra la Covid-19 en Cienfuegos: Tamara

La Dra. Tamara Montenegro Calderón, especialista de Primer Grado en Medicina General Integral, y de Segundo en Epidemiología, es uno de los rostros más recurrentes que sobresale en las coberturas periodísticas a la epidemia de covid-19 en Cienfuegos, como la epidemióloga del Departamento de Vigilancia de la Dirección Provincial de Salud. Lo mismo se le encuentra en una conferencia de prensa, que en un estudio de foco, que regresando de la hermana provincia de Ciego de Ávila, adonde concurrió como apoyo cuando la situación epidemiológica allí se tornó complicada.

“Ya pasó un cuarto de siglo desde que me graduara como médico, y veía siempre muy lejana la posibilidad de vivir, como ser humano y como profesional, una epidemia de esta envergadura”, me cuenta, y sus expresivos ojos casi hablan por ella.

Sobre la Epidemiología como ciencia, inquiero, toda vez que muchas veces no resulta una especialidad valorada dentro de las Ciencias Médicas, a mi modo de ver: “Durante la historia se han hecho grandes aportes a la Epidemiología, sin embargo, en determinadas coyunturas, como la de la proliferación de las arbovirosis, por ejemplo, hasta recibimos el mote despectivo de ‘los mata-mosquitos’, por aquello de andar detrás del agente trasmisor del dengue, y fíjate, el descubridor del Aedes aegypti como agente transmisor fue el cubano Carlos Juan Finlay; pero llegó la covid-19 y esta epidemia nos ha hecho mirar a la Epidemiología desde otra óptica. No se trata solo de encontrar casos, no, va mucho más allá. Esta especialidad lleva análisis, prevención, ir delante del problema de salud, vigilancia, investigación, intervención comunitaria y hasta hospitalaria”.

Y como viene a colación, inquiero sobre la estadía en colaboración en el Hospital de Morón, Ciego de Ávila:

“Una tarde me preguntaron si estaba dispuesta, y ya al otro día estaba lista para partir, como parte de una brigada de cinco profesionales. Nuestra misión sería cortar la transmisión en el Hospital de Morón, donde había un evento que devino brote, entre pacientes y trabajadores de la unidad de Salud.

“Me acompañaba un buen equipo, el Dr. Julio Jova, la letalidad allí estaba muy elevada, y había que bajarla con la asistencia y atención a los pacientes graves; también lo integraban, los doctores Julio Guerra, regresado recién de Italia, Daniel Guerra y Yagén Pomares, directora de HGAL. Se organizaron los flujos, el trabajo, teníamos un piso que fungía como hospital covid, y el resto de la institución prestaban asistencia. Cuando se estudiaban casos fuera de la jurisdicción, allá estábamos los epidemiólogos, cerrábamos la sala, se declaraba en cuarentena, fue un proceso complicado”.

Y todo sucedía fuera de territorio, terreno, y jurisdicción. ¿Fue difícil?

“Nos tenían mucha consideración y respeto profesional, y eso facilitó nuestra labor. Tuvimos en cuarentena una Sala de Medicina Interna, absoluta para los pacientes, y modificada en los trabajadores, y así pudimos ir cerrando los eventos. Recuerdo en particular un evento iniciado por una trabajadora de Contabilidad del Hospital, y aquello fue hasta bonito”, dice y sonríe, sin que yo pueda encontrar hermosura, pero más adelante lo reafirma.

“Imagínate que estábamos en cierre de mes, y había que efectuar el pago, y se declararon muchos contactos. Entonces definimos quiénes debían hacer el cierre económico, los aislamos en una sala dentro del hospital, se dispusieron las computadoras, previa desinfección, y al final la gente cobró y los PCR resultaron negativos. Ese fue un hermoso acto de amor, y así fue nuestra misión en Morón, la que nunca olvidaremos y que contará en nuestro currículo profesional, pero también en nuestros corazones. Y ya estoy de nuevo en Cienfuegos, en mi puesto de trabajo, como siempre, otra vez en la lucha contra la epidemia”.