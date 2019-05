Presidente Rohani: Irán nunca cederá ante intimidaciones de EE.UU.

El presidente de Irán, Hasan Rohani, afirmó este martes que la nación iraní nunca cederá ante las intimidaciones y la ‘guerra económica’ de Estados Unidos.

El mandatario persa menospreció la retórica belicista de la administración Trump contra Irán y explicó que su homólogo norteamericano se retractó de sus amenazas después de ver la unidad existente entre los iraníes.

“La Casa Blanca amenaza a la nación iraní con una confrontación militar y pasadas dos horas su presidente se ve obligado a retirar esa amenaza presionado por el Pentágono (Departamento de Defensa de EE.UU.)”, afirmó Rohani en un discurso pronunciado en la provincia de Azerbaiyán Occidental, ubicada en el noroeste del país.

Con estas palabras, el jefe del Gobierno iraní se mofó de un tuit de Trump, en el que este elevó el domingo su retórica hacia Teherán advirtiendo que una pelea con Washington “sería el fin oficial de Irán”.

Sin embargo, en una entrevista concedida a la cadena estadounidense Fox News, transmitida el domingo por la noche, el magnate norteamericano adoptó un tono aparentemente más suave.

“Simplemente no quiero que tengan armas nucleares y no pueden amenazarnos. Y con todo lo que está pasando, y no soy alguien que crea… ya sabes, no soy alguien que quiera entrar en guerra, porque la guerra daña las economías, la guerra mata a las personas”, dijo Trump.

La República Islámica ha actuado con responsabilidad ante la retórica amenazante de Washington, pues la considera una “guerra psicológica”. Ha reiterado, una y otra vez, que rechaza una guerra con EE.UU., pero al mismo tiempo ha asegurado que está totalmente preparada para contrarrestar cualquier agresión.

El presidente persa aprovechó la ocasión para criticar las sanciones estadounidenses contra Irán, las cuales tildó de “guerra económica”. Han afectado a la nación, pero no han podido quebrar la determinación del país, dijo.

“Esta es nuestra firme respuesta a quienes creen que pueden doblegar al gran pueblo iraní imponiéndole presiones” y sanciones, subrayó Rohani en referencia a varios proyectos de infraestructura en el sector acuático, inaugurados este martes en Azerbaiyán Occidental.

HispanTV es un medio de comunicación alternativo en español, que se hace eco de las realidades del mundo entero con sus noticias, programas y documentales. Salió al aire a finales de 2011. En la web desde 2010.