Mueren 4 pasajeros en crucero a la deriva por coronavirus

Al menos cuatro personas murieron a bordo de un crucero que zarpó desde Buenos Aires, Argentina, el pasado 7 de marzo, y que este viernes fue desautorizado por el Gobierno de Panamá a desembarcar en sus costas “por razones de salubridad”, debido a la pandemia de coronavirus.

Los cuatro fallecidos, de edad avanzada, eran pasajeros del buque Zaandam, que con otros 1.800 turistas había visitado Montevideo, Uruguay, el 8 de marzo, luego atravesó el sur de Argentina hacia el océano Pacífico, con destino a San Antonio, Chile, pero tras amarrar en Punta Arenas, el día 15, el recorrido se canceló y ya no pudieron bajar en ningún puerto por las medidas que aplicaron todos los países de Sudamérica.

La decisión de la empresa Holland América, con sede en Seattle, EE.UU., fue que el buque, de bandera holandesa, retornara su puerto de asiento en Norteamérica, pero no pudo atravesar aguas panameñas. Muchos de los viajeros presentan “síntomas parecidos a los de la enfermedad” covid-19, según indicó el administrador de la vía marítima del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, en una teleconferencia con periodistas que recoge el diario La Estrella.

