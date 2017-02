Moonlight (+ Trailer)

La primera grand√≠sima hora de Moonlight (recompensado con el Oscar a la Mejor Pel√≠cula del A√Īo, el Globo de Oro e innumerables premios m√°s; aunque en justicia es inferior a Manchester frente al mar, su m√°ximo rival en la competencia por la estatuilla) representa un estudio acerca del estado de demolici√≥n an√≠mica al cual puede conducir el miedo al acorralado, sin parang√≥n este dentro del cine norteamericano debido a su solidez y singularidad.

Chir√≥n, ni√Īo/adolescente de una comunidad marginal afroamericana de ese Miami pobre oculto por la pantalla comercial, instituido el peque√Īo en personaje central de la pel√≠cula en tres actos escrita y dirigida por Barry Jenkins, es vejado una y otra vez por cong√©neres que no reconocen en √©l el prototipo ‚Äúaconsejable‚ÄĚ para habitar entornos donde la rudeza en el comportamiento, el desborde expl√≠cito de ‚Äúmasculinidad‚ÄĚ a cada minuto son pautas dictadas por las leyes no escritas pero inviolables de esa calle matricida que parece reclamar cual ba√Īo asf√°ltico predilecto el sufrimiento de los suyos.

En un cine como el estadounidense donde el acoso escolar resulta, por regla, observado de forma tan decorativa como insolente en la ajenidad de una óptica exógena nunca proclive a desplazar el foco hacia lo interno del ser lastimado y su ecuador sentimental y moral, la irrupción de una película que se le mete como un chip en el pecho al personaje incordiado para desnudar ante el espectador lo más profundo del pavor pagado a la zafiedad por su condición de diferente supone todo un acontecimiento narrativo, artístico.

La primera hora de Moonlight, ins√≥lita en lo agudo de su mirada y la naturaleza tan solidaria como verista de su exploraci√≥n del ni√Īo maltratado por sus compa√Īeros, la madre y el mundo circundante (a excepci√≥n del curioso vendedor de drogas que lo acoge junto a su pareja), se convierte en un pedazo entra√Īable de cine mayor devenido en indagaci√≥n, an√°lisis y exposici√≥n del hecho tenebroso de la reducci√≥n humana como consecuencia no tanto de la cobard√≠a como de la par√°lisis generada por un estado constante de amenaza.

Bajo la luz de las composiciones fotogr√°ficas ‚ÄĒcuya elocuencia e imbricaci√≥n al sentido del filme asombran en raz√≥n de su genuinidad‚ÄĒ y narrada entre un estilo mixturado de la escuela Sundance, tintes ‚Äúwongkarwainescos‚ÄĚ y la narrativa de los maestros del cine social europeo con hasta algo del mumblecore nativo, tal zona inicial de Moonlight porta genoma ecumenista y encontrar√° vigencia a trav√©s de los tiempos. Lo har√° porque cuanto escruta no solo es aplicable o verificable en seres individuales sino tambi√©n en colectividades, etnias, naciones sometidas al hostigamiento constante del fuerte; solo por ser distintas en culturas, m√©todos o econom√≠a.

Dicho segmento, haya sido queriéndolo o no, no solo habla del dolor de Chirón; sino además del de millones de personas humilladas por la simple razón de ser diferentes. Remite al ángulo moral más miserable de una especie que suele aplastar al débil y esquinar a los raros de la manada, casi en tanto reflejo condicionado. Provoca pena por nosotros mismos y a lo mejor apunta, mediante la yuxtaposición de sus duros fotogramas, a la clave hasta hoy jamás hallada de por qué los humanos nunca hemos podido permanecer ni permaneceremos en paz.

Si la segunda hora hubiese pactado acomodo dram√°tico sobre la misma tesitura, habr√≠amos podido asistir al convite inefable de visibilizar la primera obra maestra de la pantalla estadounidense alrededor del tema. Pero no, a Jenkins no se le ocurre que un ni√Īo negro del gueto, sin sue√Īos ni cari√Īo, sin padre y con una madre drogadicta a quien no le importa mucho, puede ser as√≠ (t√≠mido, cobarde, lac√≥nico, introvertido) cual resultado de su azar o de porque s√≠. Y, entonces, all√° va el director de Medicina para los melanc√≥licos¬†(2008) a justificar su actitud en la condici√≥n gay del chiquillo ¬Ņo viceversa? A trav√©s de la escogencia de tal opci√≥n queda la sospecha amarga de barruntar que probablemente el realizador est√© vinculando la resoluci√≥n sexual del personaje a una carencia o incapacidad: algo cuando menos peligroso, habida cuenta de su oscuridad ideol√≥gica.

Chir√≥n se reconoce gay trepando la adolescencia, por conducto de una escena pretendidamente po√©tica que, luego de violentar un guion ya de hecho accidentado en las postrimer√≠as, vehiculan a ese inconcebible tercer acto del filme en el cual nuestro protagonista ‚ÄĒventia√Īero ya, mafioso y tan rudo como el Omar de The Wire, aunque aquel no ocultaba su homosexualidad‚ÄĒ, le recuerda a Kevin, su amor oculto y curiosamente uno de sus golpeadores ocasionales diez a√Īos atr√°s, que el infantil roce sexual de entonces entre ambos es la √ļnica relaci√≥n que ha tenido en la vida.

A fuer de sincero, ni me trago ni me humedecen las papilas estas escenas ante las cuales se ha derretido las tres cuartas partes de los críticos del mundo, como tampoco comparto el fervor receptivo en derredor al presunto notable atisbo al hecho de la máscara en tanto resorte de supervivencia expuesto aquí.

No por homofobia no es capaz de convencerme la epilogar segunda hora de Moonlight, sino por amor al cine y comprobar c√≥mo ha sido traicionada por su propio padre un largometraje que no debi√≥ haber sido movido a tal carril de intenciones. Podr√° espet√°rseme que me estoy imaginando a la pel√≠cula que me hubiera gustado escribir u otra diferente a la muy de tintes autobiogr√°ficos de Jenkins (ignoro, y solo acusa importancia dado el tema, si tambi√©n lo es en el punto de la identidad sexual del avezado cineasta miamense negro de 38 a√Īos). Puede ser. Aun as√≠ me lo sigue pareciendo.

