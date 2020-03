Militancia de la Termoeléctrica de Cienfuegos por la continuidad de la Revolución

Con sentido crítico, los integrantes del Comité del Partido Comunista de Cuba (PCC) en la Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, en Cienfuegos, realizaron su asamblea de balance para evaluar el quehacer de los últimos años y delinear las acciones para la etapa venidera.

En tal sentido los análisis, a partir de un amplio informe donde se recogieron los aciertos y dificultades, se centraron en temas tales como el funcionamiento de las 13 organizaciones de base con que cuenta una de las plantas más eficientes del país, y cuyo colectivo se enorgullece de la condición de Vanguardia Nacional por 40 años consecutivos.

Según trascendió existe un adecuado funcionamiento; sin embargo, en opinión de Rigoberto Quesada, secretario general del núcleo de Eléctrica “en ocasiones, sobre todo en los que tienen pocos militantes como el que encabeza, se hace difícil asignar tareas pues todos ocupan responsabilidades en el taller eléctrico y entonces el secretario general se recarga; no obstante buscamos variantes para que no haya mayores problemas”.

Para Oria Jiménez Silva, secretaria general del comité del PCC, “se trata de fortalecer el trabajo y no debilitarlo; de ahí que el quehacer en función del crecimiento a las filas partidistas,tanto con militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), como por trabajadores, es una prioridad que debe seguirse en las diversas áreas, vinculándolos más a las acciones que se acometen, incluyéndolos en las comisiones de trabajo que se organizan para analizar disimiles temas. Es momento de unir”, dijo

Otros criterios apuntaron a queel Partido debe involucrarse más en el quehacer que a nivel de empresa y de manera profunda se hace con los jóvenes y demás trabajadores, pues trabajadores que en un primer momento han respondido de manera negativa, luego de un proceso de vínculo, han dado otra la respuesta.

Durante la asamblea se manejó la pertinencia de que no se deben apurar los procesos de crecimiento; pero sí hay que conducir a los jóvenesal convencimiento de que el paso al Partido es un ejercicio de continuidad natural.

Con tal criterio coincidió Eleidy Castellanos Estopiñales, miembro del Buró Provincial del PCC, quien hizo un llamado a los cuadros del centro para también incidir en tan importante arista del trabajo partidista. “Para el próximo período es un tema que hay que intencionar a partir de la edad promedio de la militancia y lo vital que resulta en la continuidad de la Revolución”.

Al respecto, Maridé Fernández López, primera secretaria del PCC en el municipio cabecera, insistió en la búsqueda de formas novedosas de interrelación con los jóvenes y demás trabajadores en un centro en el que se respira ambiente de control, eficiencia, responsabilidad y de formación de valores.

Apuntó la máxima dirigente partidista en la capital provincial que no obstante esos elementos positivos “hay una brecha en el trabajo político-ideológico que tiene que ver con que los jóvenes no quieren ingresar a las filas del PCC, y los trabajadores no quieren ser ni militantes de la UJC ni del PCC; entonces hay que pensar esos asuntos de manera diferente, de manera que permita en la próxima etapa tener mejores resultados, pues hasta hoy es ese el tema que lastra el funcionamiento de este Comité.”

Otras cuestiones como las relacionadas con el uso eficiente de los recursos asignados a la Termoeléctrica para la generación eléctrica, el cumplimiento de los mantenimientos en el tiempo previsto y con calidad, la observancia de las normas del control interno y de seguridad y salud del trabajo, también ocuparon a la militancia de la “Carlos Manuel de Céspedes”, una entidad que sobresale por la no ocurrencia de accidentes laborales por más de 3 mil 900 días.

Como colofón de la asamblea de balance del Comité del PCC en la Termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, de Cienfuegos se eligió la dirección, en la cual se ratificó a Oria Jiménez Silva, como secretaria general, y fueron aprobados los objetivos a desarrollar en la tapa que comienza; al tiempo que dos nuevos militantes recibieron el carné del PCC.