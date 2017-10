Mi nombre es Joe en tanto paradigma del cine social de Ken Loach

Mi nombre es Joe representa otra confirmaci√≥n de la consecuencia para consigo y sus espectadores del cineasta brit√°nico Ken Loach: un hombre que desde los a√Īos 60 hasta hoy, sin parar, ha abrazado en su obra, con fervor cuasi religioso y y vehemencia militante, los enveses del ‚Äúsue√Īo‚ÄĚ nacional. L√©ase azares proletarios, conflictos marginales, desempleo, prostituci√≥n, alcoholismo, drogadicci√≥n, usura.

Este se√Īor, que tuvo la valent√≠a y el tino hist√≥rico de prestar atenci√≥n a personajes de la clase obrera, tan reales que casi les toc√°bamos huesos y carnes, justo cuando, cuatro d√©cadas atr√°s, el cine europeo centraba su inter√©s en la clase media, prosigue, despu√©s de aquella pr√≠stina Poor cow, de 1967 ‚Äďy las subsecuentes, Kes, 1970, y Vida familiar, 1972, que le supusieron ser reconocido en el planeta-, hoy, tantos a√Īos despu√©s, continuando la tarea y es su The navigators, de 2001, otra radiograf√≠a de los trabajadores: en esta ocasi√≥n los ferroviarios.

Mas, antes sembró en la memoria cinematográfica universal piezas llamadas a convertirse en el tiempo en clásicos nacionales como Black Jack, 1979, histórica denuncia a la represión social; Looks and Smiles, 1981, Riff-Raff, 1991; Lloviendo piedras, 1993 o Ladybird, Ladybird, 1994.

Tampoco resulta desde√Īable su per√≠odo extranjero, como suelo llamarle a la tr√≠ada compuesta por Tierra y Libertad, 1995, sobre la participaci√≥n de las Brigadas Internacionales durante la Guerra Civil Espa√Īola; la epopeya rom√°ntica escenificada en la Nicaragua de sandinistas y contras, La canci√≥n de Carla, de un a√Īo desp√ļes, e incluso su drama gremial sobre los limpiadores de Los √Āngeles, Pan y rosas, 2000.

En el intermezzo de esta etapa madur√≥ la que considero su pel√≠cula cimera del pasado siglo: Mi Name is Joe, 1997, de nuevo coescrita, del mismo modo que Carla’s Song y Bread and Roses, con su habitual Paul Laverty. El filme, que recibi√≥ la Espiga de Oro del Festival de Valladolid y el premio de actuaci√≥n en Cannes para el protagonista Peter Mullan, concit√≥ a partir de su estreno una proyecci√≥n cr√≠tica tan alucinante que ahora, al cabo de dos d√©cadas justas, no existen ya muchas aristas que explorar por cierto. Subrayar s√≠, que esta historia plet√≥rica de humanidad, pasi√≥n y peligro, filmada en los barrios m√°s pobres y marginales de Glasgow, es la escritura m√°s rotunda de Loach, la m√°s degluible y medianamente optimista de su carrera, si nos olvidamos, en el √ļltimo aspecto, de la posterior Pan y rosas.

Es un filme repleto de honestidad, que enaltece el esp√≠ritu y disuelve las esquirlas del plomo que nos meti√≥ la vida. Loach vuelve aqu√≠, en clave de docudrama social ‚Äďsu g√©nero dilecto-, a sus ambientes vitales, pero, con pericia mayor, utiliza toda su habilidad de maestro para traspasar los bordes del cine social con el prop√≥sito de adentrase en las demarcaciones del coraz√≥n, y ello sin bambolear la verticalidad de la l√≠nea seguida por este remanente tard√≠o en vertiente radical del free cinema. Un cineasta cuya po√©tica de la miserabilidad, nunca de la pornomiseria, se ha pertrechado de hondura, autenticidad y sensibilidad tales que, aun prest√°ndose sus enfoques a ello, logr√≥ eludir hasta hoy el roce de lo planfetario, con contadas excepciones dentro de ciertas zonas de algunos pocos filmes. Ese es un precio que cualquier cronista de lo marginal puede pagar, y que ni siquiera Loach le ha dado el gusto de cobrar a sus impugnadores. Mi nombre es Joe, la muestra palmaria.