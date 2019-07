Marelis González: el oro descubierto en Yaguaramas

Del poblado más antiguo de Cienfuegos, Yaguaramas, viene la representante más joven de la provincia a los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Parte de uno de los mayores grupos de sureños a la lid continental, el de remo, hasta hace unos días compitió en casa Marelis González Fernández, inmersa en las rivalidades del Juvenil, celebradas en la bahía de Revientacordeles durante la semana anterior.

Como era de suponer, ya los torneos domésticos devienen zona de confort para la abreuense, ganadora del oro en el single y el cuatro sin, únicos triunfos de los locales en las dos últimas jornadas de finales, no muy satisfactorias para los de acá (concluyeron segundos en ambas categorías). En eventos internacionales, la muchacha tiene el octavo escaño de los Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos Aires 2018, como principal antecedente.

Así, la cita de Perú representa su compromiso de mayor nivel hasta la fecha. “Es mi primera experiencia de este tipo, explica. Ha sido un año muy difícil en la preparación, muy intenso el entrenamiento, todo en función de los Juegos. Por fortuna, todo me ha salido bien”.

Incluida en el bote del cuatro par, la cienfueguera tiene el reto extra de ser la más novel de la embarcación, obligada a bregar al ritmo de otras experimentadas como Yariulvis Cobas, Aimée Hernández y Rayma Ortiz. “Tengo más presión -asegura- porque muchos desconfían: ‘ella, tan jovencita, no lo va a conseguir, no estará a la altura…’. Pero sé que lo haré bien; voy a pegarme bien a ellas y a darlo todo. En lo personal nos llevamos bien, pues sabemos que debemos poner de nuestra parte para lograr el mejor resultado”.

Del 6 al 10 de agosto están previstas las rivalidades del remo panamericano en Albufera Medio Mundo – Huacho, en el Distrito Vegueta, provincia Huaura, a unos a 175 kilómetros de la capital peruana. “Tenemos como pronóstico una medallas de bronce, anuncia Marelis. Sin embargo, podemos superarlo; nos lo confirman los tiempos y los rivales, sobre todo Argentina y México. Sin dudas, vamos a ir por más”.

Licenciada en Periodismo. Graduada en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas en 2009