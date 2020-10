Los Angeles celebran: Dodgers, campeones de la Serie Mundial 2020

Dodgers de Los Ángeles conquistó al filo de la última medianoche su séptima Serie Mundial en las Grandes Ligas de béisbol estadounidense contra Rayos de Tampa Bay, incapaz de celebrar la máxima gloria tras discutir el trono dos veces.

El conjunto de California, cuyo primer título en 1955 llegó con la denominación de Dodgers de Brooklyn y posteriormente fue campeón en 1959, 1963, 1965, 1981 y 1988, dominó el atípico Clásico de Otoño 2020 por cuatro triunfos a dos.

Los flamantes monarcas se impusieron este martes 3x1 en el neutral Globle Life Field, en Arlington, Texas, y antes dominaron los juegos uno, tres y cinco de la disputa a un máximo de siete desafíos con respectivos marcadores de 8x3, 6x2 y 4x2.

Tras salir detrás en el marcador 0-1 por el décimo jonrón del cubano Randy Arozarena en estos playoffs, un récord para dichas instancias, el club angelino definió el último partido en la parte baja del sexto episodio con dos anotaciones.

En ese capítulo, los ganadores combinaron un sencillo, un biangular, un lanzamiento descontrolado del primer relevista de Rayos y el pitcher derrotado, Nick Anderson, y un roletazo impulsador a primera base.

