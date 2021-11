La certeza de ser útil

El desempeño como juez lego lo considera un eterno aprendizaje, aún a sus más de 25 años en el ejercicio de funciones en el sistema de Tribunales de Cienfuegos. Ya no es tan joven, sin embargo, desborda jovialidad y buen ánimo, y eso facilita el intercambio.

Mi interlocutora se llama María Julia Díaz Lorente y reconoce: “con el paso de los años me ha gustado más el ejercicio como juez lego. Te vas motivando con todo lo aprendido. Se debe leer mucho y prepararse porque actuamos en nombre del pueblo.

“Siempre me he sentido bien tanto con los jueces profesionales como con el resto del colectivo de trabajadores”, me dice y el vínculo se reafirma más allá del deber.

¿Experiencias de esta etapa?

“Tengo muchísimas. Empecé como civilista, pero he transitado por todas las Salas. Somos jueces legos y como tal trabajamos, aunque mayormente me he desempeñado en la materia Penal.

“Se sanciona porque se requiere, y se hace de la manera más justa y transparente.

“He tenido momentos difíciles, sobre todo cuando los que se juzgan son muchachos jóvenes con posibilidades de estudiar, trabajar y seguir adelante, pero siempre se impone el sentido de la racionalidad.

“En el caso de la Sala Segunda, que es la encargada de tramitar los beneficios, lo hacemos de manera justa y con el rigor que este proceso conlleva. Si lo merecen se les otorga, si no procede se explican los motivos de la forma procedente como estipula la ley”.

¿Qué experiencias suele transmitir a los nuevos jueces legos?

“Los jueces legos tenemos las vivencias de la ciudadanía, pero los profesionales nos ayudan mucho en la capacitación. Y no predomina la palabra de ellos, no. A la hora de ir a la discusión de los casos para dictar la sentencia se nos pide nuestra opinión y cuando existe una duda, hemos tenido la respuesta.

“Suelo decirles a los nuevos, la importancia de la actividad a desempeñar, sin horarios y que nos debemos al trabajo del Tribunal en el período de vinculación y que son importantes como los jueces profesionales, pero que deben estar convencidos de la labor a realizar”.

¿Qué rasgos distintivos debe poseer un juez lego?

“Sobre todo la honestidad, no parcializarse con nada pues actuamos en nombre del pueblo y eso nos debe guiar. En el barrio debe darse a respetar, participar y compartir con todos, pero nunca perder de vista que impartes justicia. La toga no se puede manchar ni con el pensamiento; eso lo aprendí hace mucho tiempo y lo transmito a quienes se incorporan”.