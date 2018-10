Julito, protector de la flora y la fauna cienfueguera

Julio Le√≥n Cabrera, ‚ÄúJulito‚ÄĚ lo llaman algunos, es un hombre que a√ļn acerc√°ndose a sus 60 a√Īo es fuerte como un roble y tiene tanta energ√≠a que contagia a los m√°s j√≥venes.

Sus mayores estudios han sido sobre los bamb√ļes, por un pedido del General de Ej√©rcito Ra√ļl Castro Ruz, hace m√°s de 30 a√Īos, para tratar de insertar dicha planta como un objetivo econ√≥mico del pa√≠s. “Estudi√© fundamentalmente los ex√≥ticos, pero¬† desde luego, tambi√©n comenc√© a estudiar los end√©micos cubanos, que no tienen actividad econ√≥mica, pero son importantes.

“Una vez me encontraba con mi esposa en el bosque, en el Carso de Buenos Aires. Yo buscaba una especie de bamb√ļ, end√©mica de aquel lugar, y entonces ella me pide que revisara detr√°s de unas piedras porque no quer√≠a encontrarse alg√ļn bicho. Y as√≠,¬† de esa manera casual, encontr√© la planta que llevaba quince a√Īos buscando”, me cuenta aquella historia como si me conociera de toda la vida.

Lo m√°s llamativo de Julio es que, a pesar de no haber estudiado nada relacionado con la bot√°nica, es considerado hoy una de las personas con m√°s conocimientos acerca de la flora end√©mica de nuestro pa√≠s, en especial, la de Cienfuegos. Graduado de Operador de Radio, trabaj√≥ durante 15 a√Īos en la base de radio del Pico San Juan, mientras que ya colaboraba con el Jard√≠n Bot√°nico de nuestra provincia. ‚ÄúLlevo trece a√Īos trabajando en el ‘Jard√≠n’, y como colaborador, ya son m√°s de cuarenta‚ÄĚ, asegura.

En estos momentos, Julito se encuentra laborando en la actualizaci√≥n de la Lista Roja de la Flora de Cuba, la cual se pronostica publicar en el 2020. ‚ÄúPara m√≠, primero que todo es un orgullo, es algo que no me esperaba. Ni siquiera soy graduado de esa materia y ellos han contado conmigo. Pertenecer al grupo de especialistas en plantas cubanas es sin dudas una meta para cualquier bot√°nico‚ÄĚ.

Adem√°s de dicha labor, Julio se encuentra insertado en diferentes proyectos. Entre ellos, Conectando Paisajes, el cual tiene que ver con la conservaci√≥n y c√≥mo lograr la conectividad entre ecosistemas monta√Īosos. ‚ÄúEs un proyecto muy importante para el pa√≠s. Se est√° trabajando en todos los aspectos de la biodiversidad y el v√≠nculo con los campesinos. El objetivo es que estos se logren concientizar en la siembra de especies nativas en sus fincas, y as√≠ lograr la conectividad entre todos los ecosistemas. Tambi√©n me encuentro insertado en un proyecto de Certificaci√≥n y Sequ√≠a. Se est√° trabajando en la zona de la costa sur de Cienfuegos, a partir de Yaguanabo hasta el r√≠o Cabag√°n, una de las zonas m√°s secas de Cuba‚ÄĚ.

La flora cienfueguera es un motivo de orgullo para √©l. ‚ÄúNuestra flora, adem√°s de encontrarse amenazada, es muy rica en cuanto a cantidad de especies end√©micas, y nuestra misi√≥n es conservarla para que las generaciones futuras tambi√©n puedan disfrutar de ella‚ÄĚ.

Seg√ļn Julio, es primordial trabajar en el rescate de las especies y sobre todo del ecosistema. ‚ÄúNo hacemos nada con rescatar una planta. Y pensar que es la importante por ser la √ļnica que queda. Si no rescatamos toda la vegetaci√≥n asociada con esta no hacemos nada, porque ella no vive ah√≠ por un capricho, ella vive ah√≠ porque tiene todas las condiciones para desarrollarse. Deber√≠amos saber m√°s sobre ecolog√≠a y sobre protecci√≥n de las especies‚ÄĚ.

Con seguridad otros continuar√°n la labor de Le√≥n Cabrera. La flora y la fauna local as√≠ lo merecen. ‚ÄúTrabajar con j√≥venes me interesa, lo hago y me gusta. Los j√≥venes son muy importantes. Portan la mente fresca y nuevos conocimientos. Mi consejo es que estudien, estudien y estudien, y se acerquen a los de mayor experiencia. Generalmente, los bot√°nicos son personas muy abiertas que ense√Īan mucho y ayudan. Es nuestro deber lograr que futuras generaciones puedan disfrutar de plantas que hoy se encuentran al borde de la extinci√≥n‚ÄĚ.

Desde muy peque√Īo, Julito comenz√≥ a sentir una inmensa atracci√≥n por la bot√°nica, una pasi√≥n que a√Īos m√°s tarde lo convertir√≠a en un especialista en conservaci√≥n de la flora. El gran especialista que hoy es Julio Le√≥n Cabrera.

*En coautor√≠a con Ra√ļl Edel Padilla Morales, estudiante de la Universidad de Cienfuegos.