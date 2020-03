“Es difícil sustraerse del rol de periodista”

Dice la escritora y periodista española Rosa Montero que de la curiosidad genuina, del interés por develar qué hay más allá, nace el buen periodismo. Gretta Espinosa Clemente, al parecer, se aferra a esta máxima para labrar su camino en el oficio, pues cuenta a la curiosidad y la capacidad de observación, como habilidades inherentes a quien ejerce la profesión. Así me comenta mientras hablamos. Un intercambio donde, por esta vez, no es ella quien hace las preguntas.

El merecimiento por tercera ocasión consecutiva del Premio Provincial de Periodismo Juan David por la obra del año en la categoría de Prensa Radial, es el pretexto para la conversación. No es el único. Otros lauros prestigian la hoja de servicio de esta periodista nacida en Santa Clara y adoptada en Cienfuegos. Una joven que se gana el pan grabadora en mano, entrevistando, verificando datos, hurgando en el entramado social para sacar a la luz una historia, o respuestas a las muchas interrogantesque genera la cotidianidad cubana.

Un 2019 intenso, de significativas novedades en el ámbito económico de la Isla, marcó las rutinas de Gretta, reportera cada vez más apasionada por esos temas. El abordaje y seguimiento en la radio de diferentes sucesos dentro del panorama económico la conducen por los caminos de la especialización. Los frutos los saborea en varias ediciones de los premios provincial y nacional de Periodismo Económico, donde la han galardonado. Hace muy poco recibió mención en la edición de 2020 de ese certamen a nivel nacional.

Aunque trabajaste antes en la CMHW, fue Radio Ciudad del Mar la emisora que te abrió las puertas del periodismo económico. ¿Qué te llevó a este sector?

“Mi tesis de maestría era sobre el reflejo en la caricatura de Melaíto, suplemento humorístico villaclareño, de los problemas económicos en el período de 2007 a 2014, que abarcaban la implementación de los Lineamientos en el país. Tuve que buscar mucha bibliografía de importantes economistas cubanos y, a partir de ahí, comencé a conocer un banco de temáticas. Ese mundo es apasionante. La economía del país se está moviendo tanto, hay tantas dificultades internas y externas… esos temas le interesan a la gente. También el hacer el programa Magazine Económico me ha ido encaminando en ese mundo”.

Alentada por la madre, profesora universitaria de Español y Literatura, y un tío reportero en una emisora municipal de Villa Clara, desde niña estabas convencida de que querías ser periodista. Una vez graduada, ¿qué fuerza te inclinó hacia la radio?

“Mientras estudiaba, hice prácticas en los tres medios, allá en Santa Clara: el periódico Vanguardia, Tele Cubanacán y la CMHW. Pero fue esta última la que me cautivó. Recuerdo con mucho agrado que allí tuve la oportunidad de escribir comentarios, informaciones, trabajos que hice con mucho amor. También los ‘profes’ de la carrera en esa categoría trabajaban allí, en la planta radial. Todo eso se conjugó y me llevó a optar por este medio que me fascina. Me gusta la prensa escrita, colaboro con el periódico, pero prefiero la radio.

¿Cuáles consideras son los retos del periodismo cubano actual?

“El tratamiento de los temas económicos, el análisis profundo de los datos, el abordaje hondo de los temas; el no quedarnos con una sola fuente, e ir más allá, buscar la otra versión del asunto, la otra mirada. Adaptarnos a los nuevos formatos de la comunicación. Hoy las redes sociales le ponen bien alto la vara al oficio. Ya nosotros no somos los dueños del mensaje, sino que hay múltiples plataformas para diseminarlos, y se diseminan como pólvora.

“También tenemos el reto de asumir que mientras más pegados estemos a la realidad y a lo que pasa en la calle, más cerca estaremos de lo que los públicos desean leer y oír, sin menospreciar otros temas. Hay una situación en el país que demanda que le expliquemos mucho a la gente. Y nosotros en esto jugamos un papel imprescindible, nos toca informar y explicar antes de que vengan otros con versiones erradas y manipulaciones”.

En opinión de Gretta, la superación profesional y la capacitación debe ser un ejercicio constante para todo periodista. “No debemos creer nunca que ya llegamos. Una va aprendiendo todos los días algo nuevo, debe oír a personas de más experiencia, asistir a cursos, intercambiar modos de hacer, leer mucho…”.

¿Qué define a un periodista?

“La observación. El oficio te desarrolla la habilidad de observar todo, captar todo. El periodista ha de tener la capacidad de salir a la calle, no como un individuo más, sino como alguien preparado para ver por dónde andan los tiros, con la agudeza para analizar los porqués de las cosas y agarrado de la curiosidad. Son cosas que en ocasiones hasta te hacen sufrir. Una a veces sale a recrearse y ve algún problema, determinada situación y ahí mismo te metes en la piel del periodista y actúas. Es difícil sustraerse del rol de periodista donde quiera que uno esté”.

Otra vez el “Juan David”. ¿A qué saben los premios?

“Saben bien, pero lo único que te dicen es que ese trabajo galardonado está bien hecho. No que hayas llegado a alguna parte. Más que los premios recuerdo con cariño los trabajos que me llevaron a ese reconocimiento. En todo caso, los premios son un indicador de por dónde hay que ir para hacer las cosas bien”.