Erisbel Arruebarruena: “Lo mío es jugar pelota en Cuba”

Una visita a Cienfuegos del equipo de Matanzas nos permite conversar con el primer pelotero ex Grandes Ligas que tomará parte en el certamen doméstico. Resultó curioso el diálogo, ya que se trata del cienfueguero Erisbel Arruebarruena, otrora estelar torpedero de los Elefantes que hará su reaparición vistiendo la casaca de los Cocodrilos.

“De verdad que el retorno ha sido menos complicado de lo que pensaba. Fueron cinco años alejado de la pelota cubana, pero me he adaptado rápidamente a las formas y maneras de entrenamiento, y me encuentro en óptima forma para encarar la competencia”.

Acerca de la acogida en la Atenas de Cuba, “El Grillo” se siente complacido. “En realidad agradezco a todos los que en el país me han demostrado afecto y muestras de que desean verme en el terreno. Matanzas en particular me ha recibido como un hijo más, y eso siempre lo recordaré. Me compromete a darlo todo en cada salida al diamante para contribuir a la causa del equipo”.

Claro que todavía le cuesta asimilar las diferencias que existen entre nuestro béisbol y el de la Gran Carpa.

“Muchos piensan que es lo mismo, pues hay un bate y una pelota. Pero para nada es así. Las diferencias son enormes y en Grandes Ligas existe un nivel extraordinario. Se hace difícil jugar regularmente allí. Creo que la experiencia adquirida en estos años me servirá de mucho ahora, y eso lo trataré de demostrar sobre la grama”.

¿Está en los planes de Erisbel Arruebarruena retornar al equipo Cuba?

“Sin dudas, ese es uno de los objetivos. Jugaré para ganarme el puesto y volver a integrar la selección nacional”.

¿Podremos ver al ‘Grillo’ con la franela de los Elefantes en el futuro?

“Pudiera ser. No niego que me gustaría mucho, pero sinceramente creo que no apoyaron totalmente aquí mi regreso. Así que estaré con Matanzas, porque lo mío es jugar pelota en Cuba y así lo haré. Y puedes estar seguro de que daré el máximo”.

