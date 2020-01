Entregan hoy Globos de Oro 2020 a lo mejor del cine y la TV en EE.UU.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood concederá hoy los Globos de Oro 2020 en reconocimiento a las mejores producciones de cine y televisión en Estados Unidos.

Entre los propuestos a Mejor Drama figuran Historia de un matrimonio, de Noah Baumbach, con el mayor número de nominaciones; junto a los filmes El irlandés, de Martin Scorsese; Joker, de Phillip Todd; y Los dos Papas, de Fernando Meirelles, que el año anterior captaron gran atención de crítica y público.

La cinta española Dolor y gloria, del realizador Pedro Almodóvar, logró dos nominaciones, incluida la de mejor actor dramático para Antonio Banderas; pero -según expertos- pudiera tenerla difícil en el apartado de mejor película de habla extranjera por enfrentar a la surcoreana Parásitos, de Bong Joon-ho.

En la categoría Mejor Dirección, sobresalen los realizadores estadounidenses Martin Scorsese, Quentin Tarantino y Todd Phillips, así como el cineasta inglés Sam Méndes y el propio Bong Joon-ho.

Big Little Lies, The Crown, Killing Eve, The Morning Show y Succession se disputan el lauro en el apartado de series televisivas.