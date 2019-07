El significado de los colores de la bandera del 26

El gesto resultó hermoso y simbólico a la vez. La ciudad de Santiago de Cuba se vistió de rojo y negro. La bandera del 26 de Julio se multiplicó en cientos, miles de ellas. Sus hijos llevaban ceñidos brazaletes del propio signo para recibir y darle el último adiós a los restos mortales del líder histórico de la Revolución cubana, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Y era natural que tales emblemas llenaran calles, plazas y edificios de la Ciudad Heroína, justo en el mismo escenario donde Fidel y un grupo de valiente jóvenes dio la clarinada definitiva por la libertad de Cuba, al atacar la segunda fortaleza militar más importante del país, el cuartel Moncada, en la madrugada de la Santa Ana, del séptimo mes del año 1953.

Fue también en Santiago donde se exhibió por primera vez la insignia rebelde de rojo y negro, cuando una urbe entera se levantó contra la dictadura de Fulgencio Batista, el 30 de noviembre de 1956, con el objetivo de apoyar el desembarco de los expedicionarios del yate Granma.

Ahora, como entonces, fueron las manos de las santiagueras las que confeccionaron aquellos y estos brazaletes, con sus propios recursos, “santo y seña de un homenaje íntimo y singular al Comandante”.

La bandera y el brazalete del Movimiento 26 de Julio (M-26-7, por sus siglas) fueron ideados por el Jefe de Acción de la organización, Frank País García, durante un viaje que realizó a México en 1956 para encontrarse con Fidel Castro y preparar los planes de apoyo a la expedición del Granma.

Las abreviaturas M-26-7 del estandarte significan, no solo la fecha de las acciones, sino también al Movimiento, fundado posteriormente por el líder histórico Fidel Castro Ruz, en el año 1955.

Tanto los colores como la fecha evocan la lucha, resistencia y audacia. Estos valores distinguieron a los combatientes de la clandestinidad en el llano, y a los guerrilleros de la Sierra.

El diseño del blasón está conformado, además de la letra y números en blanco que los superpone, por dos franjas horizontales: una de color roja, que representa la sangre que había sido derramada hasta ese momento y la que se derramaría en lo adelante; y una negra que simboliza el luto por todos los que habían caído luchando por Cuba y los que caerían en futuras batallas, con el único fin de lograr la verdadera independencia.

Presumiblemente, Frank conocía de la connotación de los colores empleados, como estudioso de la historia al fin. Es de suponer que sabía que el anarcosindicalismo utilizó en su época una bandera con el rojo y el negro.

Durante la Guerra Civil Española (1936-1939), la Federación Anarquista Ibérica repetía en uno de sus himnos libertarios el estribillo:

“Color de sangre tiene el fuego, / color negro tiene el volcán. / Colores rojo y negro tiene/ nuestra bandera triunfal”.

Por su parte, el sindicato español CNT tomó la bandera rojinegra como enseña del anarcosindicalismo en la década de 1910. El rojo era el color tradicional del movimiento obrero, que esgrimieron también los denominados partidos obreros, por ello el anarcosindicalismo tuvo que completar el mensaje de su bandera, añadiéndole el negro, que tradicionalmente venían utilizando los movimientos obreros anarquistas. De esta forma se plantea en un mismo símbolo el doble objetivo de conseguir una sociedad sin explotadores, y por tanto sin explotados.

El enfrentamiento al batistato adoptó varias modalidades en la etapa insurreccional. Además de la acción armada en campos y ciudades, los cubanos contribuían con la compra de bonos del “26”. En tanto, una de las manifestaciones que más irritaba al régimen era la colocación en lugares públicos de la bandera roja y negra del M-26-7.

Mas, la actividad revolucionaria trascendió las fronteras nacionales. Gran connotación tuvo la publicación, el 3 de agosto de 1957, de una foto, aparecida en primera plana del rotativo New York Tribune, y poco más tarde en el Herald, el Times y la afamada revista Life, en la que se veía flameando el estandarte rojinegro en la mismísima corona de la Estatua de la Libertad. Así lo recuerda el autor de la instantánea, el entonces joven fotógrafo cubano Roberto Salas:

“La Sra. y la bandera, como le nombro a esta foto, fue creada. Corría el año 1957, Fidel estaba en la Sierra (…) y la prensa norteamericana no reflejaba nada de esto, ¡silencio absoluto! ¡Cuba no existía! Los del Club Patriótico 26 de Julio en Nueva York comenzaron a ver cómo provocar a la prensa y a la opinión pública de Estados Unidos para hablar de Cuba. Entonces se les ocurre dar un golpe publicitario con algo y sale la idea de hacerlo con la bandera del Movimiento. Se manejaron varias locaciones, pero a mí se me ocurre la Estatua de la Libertad”.