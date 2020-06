Covid-19 hunde a la economía global, según Banco Mundial

El Banco Mundial (BM) pronosticó hoy que la economía a nivel global experimentará este año una drástica contracción de 5,2 por ciento, luego que la Covid-19 la hundiera en la peor recesión desde la II Guerra Mundial (1939-1945).

De acuerdo con un informe de la organización multinacional, el impacto súbito y generalizado de la pandemia del coronavirus y las medidas de suspensión de las actividades que se adoptaron para contenerla ocasionaron una severa caída del ingreso per cápita en todas las regiones.

A raíz de las graves distorsiones a la oferta y la demanda internas, el comercio y las finanzas, el BM prevé que la actividad económica de los países avanzados se retraerá un siete por ciento en 2020.

The #COVID19 pandemic shock is expected to cause the global economy to contract 5.2% this year—the deepest recession since WWII. The speed of forecast downgrades suggests a further downward revision is possible. https://t.co/u3xr5H1AKs #WBGEP2020 pic.twitter.com/k0Oc23Tuif

— World Bank (@WorldBank) June 8, 2020