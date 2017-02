Con buenas nuevas

Por Ariel López Home*

Disolvencias, transparencias, ni siquiera p√©rdidas o ganancias, tan solo el ajado cristal de una realidad inamovible circundando la burbuja de lo cotidiano que, de tan pesado, comienza a arrastrarnos hacia un abismo de figuras sin nombres, donde los √ļnicos personajes luminosos son los portadores de alguna sabidur√≠a diaria y familiar: Sin buenas nuevas (nuevo t√≠tulo del sello de la Asociaci√≥n Hermanos Sa√≠z, Reina del Mar Editores), de la espirituana Dalila Le√≥n Meneses, a mi vista es una suerte de p√©ndulo visual que oscila desde la desesperanzadora belleza luminosa de Sorolla hasta la √≠ntima desesperaci√≥n de Dubuffet.

Esta mirada comienza donde todo debería terminar para los racionales, en la muerte, y no desde una construcción suicida o apocalíptica, sino como una irremediable expectativa de lo habitual; no como una pérdida profunda en el sentido de las cosas, sino como el sentido en sí de todo lo adyacente. No hay pérdidas ni ganancias, y si las hay no importan demasiado, pues el futuro está asegurado por la muerte misma, o algo mucho peor: la fosilización de los espíritus en la memoria.

No hay nada en mi experiencia m√°s parecido a este libro que un domingo en la tarde, de esos que poseen el memorable y dulce tedio que jam√°s hemos pedido, pero que una vez sobre nosotros, nos paraliza y envuelve; aun as√≠, detr√°s de todo el detenimiento y el miedo a traspasar esta suerte de burbuja, no considero que Sin buenas nuevas sea una obra de resignaci√≥n, sino un veh√≠culo de b√ļsqueda interior hacia otro futuro existente:

… debo mantenerme alerta /ante la página en blanco. /No hay modo de escapar, madre /Todavía /no he logrado un solo verso /donde la muerte /no esté esperando.

(*) Poeta, traductor, editor y m√ļsico cienfueguero, miembro de la UNEAC.