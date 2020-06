Científicos creen la Covid-19 podría provocar diabetes

El nuevo coronavirus podría causar el desarrollo de diabetes, sugieren los autores de una carta abierta publicada el 12 de junio en la revista The New England Journal of Medicine.

“Existe una relación bidireccional entre la Covid-19 y la diabetes”, señalan los científicos. Por un lado, el trastorno de la gestión del azúcar en la sangre es de por sí un factor de riesgo al contraer el SARS-CoV-2. Por otro lado, en los pacientes infectados por el coronavirus se han observado “diabetes de nueva aparición y complicaciones metabólicas graves de diabetes preexistentes”.

Los receptores ACE2, a los que se une el patógeno, están presentes en “órganos y tejidos metabólicos claves, incluyendo las células beta pancreáticas, tejido adiposo, intestino delgado y riñones”. De este modo, es posible que la Covid-19 pueda “causar alteraciones pleiotrópicas del metabolismo de la glucosa”, suponen los investigadores.

Dado que se sabe que algunos otros coronavirus que interactúan con los receptores ACE2 sí pueden provocar diabetes, se puede sugerir que el SARS-CoV-2 también tiene un “efecto diabetogénico […] más allá de la respuesta al estrés, bien reconocida, asociada con una enfermedad grave”, concluyen los especialistas.

Notifican que con el fin de estudiar la relación entre la Covid-19 y la citada afección crónica se creó un registro global de casos asociados.

