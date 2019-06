Cienfuegos muestra incremento de fallecidos por accidentes de tránsito

Hasta el cierre del mes de mayo el número de accidentes de tránsito y de personas fallecidas reporta un crecimiento alarmante en Cienfuegos, con un total de 155 percances y 25 muertes, tres menos que todas las ocurridas el pasado año, dijo a 5 de Septiembre la primer oficial de la Jefatura Provincial de Tránsito, mayor Marta Sonia Durán Crespo.

Un simple análisis estadístico del fenómeno a nivel de país —donde todos los indicadores decrecen—, muestra aquí un comportamiento a contracorriente.

“A consecuencia de estos lamentables sucesos en la vía pública, en la provincia sólo disminuye ligeramente el número de lesionados: 84. Y entre las causas encontramos las más diversas, que van desde el no prestar la debida atención a la conducción del vehículo, el irrrespeto del derecho de vía, exceso de velocidad y los desperfectos técnicos, hasta la irresponsable y repudiable conducta de conducir bajo los efectos de la ingestión de bebidas alcohólicas.

“Muchas veces interviene la distracción como componente esencial en el desenlace de estos sucesos, afirma Durán Crespo. Hoy es frecuente ver personas con audífonos durante el acto de conducir o mientras hacen uso de la vía en condición de peatones. Es un fenómeno no ya exclusivo de los jóvenes; como lo es también la extendida práctica de usar los teléfonos móviles —tanto portátiles como los llamados manos libres—, cuya atención en esas circunstancias provoca, a no dudarlo, una bajada de la focalización del individuo mientras maneja o sencillamente cruza una calle. En tales casos sucede que no se percatan de la proximidad de un vehículo y viene el imprevisto. No exageramos. Ello ya ha sido motivo de accidentes lamentables”, comenta Marta, con una experiencia profesional en esta actividad.

Todas las medidas son pocas

Toca a las puertas el verano y el receso en los centros educacionales, razones por las cuales la mayor Durán hace un llamado a padres y conductores: “En aras de preservar la vida, les decimos que el juego en la vía pública está prohibido. Los primeros deben velar porque no suceda, los segundos extremar las precauciones en presencia de menores en la vía.

Sobre el aumento de la afluencia de personas hacia los centros recreativos y las playas, la oficial informa que Cienfuegos activará dos puntos de control de alcoholemia en el trayecto hacia el principal balneario, la playa Rancho Luna. “Uno a la entrada y otro en la zona de Guanaroca. Como en años anteriores, se va a recoger la licencia a los conductores que acceden a la zona. Al regreso un médico avalará las facultades de ese chofer para continuar en la vía pública.

“De igual manera, por acuerdo de la Comisión de Seguridad Vial se fijó un límite hasta las 18 horas (6:00 p.m.) para la estancia de los vehículos dedicados a la transportación masiva de personal a los puntos recreativos de las playas, en aras de evitar estos percances. ¡Demos vía a la vida!, vamos a ser exigentes con el cumplimiento de estas medidas, pero lo más importante es la cuota de responsabilidad de cada conductor”, precisa la primer oficial de la Jefatura Provincial de Tránsito.