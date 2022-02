Cienfuegos: Escenario para la ciencia cubana

Entrevistas a los destacados científicos Agustín Lage Dávila y Tania Crombet Ramos, una mirada a la investigación y la biotecnología en los ensayos clínicos de productos nacionales

La oportunidad de tener en Cienfuegos a dos científicos cubanos, nos permite acercarnos a su quehacer, un privilegio, y particularizar en lo local, sobre el tema de los ensayos clínicos. Asombran, y estoy obligada a mencionarlo, la accesibilidad y sencillez de personalidades que viven, trabajan y piensan todos los días en cómo mejorar la vida de sus semejantes desde la ciencia. 5 de Septiembre conversa con el Dr. Agustín Lage Dávila, médico, inmunólogo, pero en esencia: científico; uno de los fundadores del centro de Inmunología Molecular, institución donde se investiga y producen fármacos y vacunas contra el cáncer, una enfermedad crónica no transmisible, pero que en medio de la pandemia de COVID-19 se puso en función, y aportó células superiores a la obtención de las “soberanas”, muestra de la integración de instituciones científicas en el país.

“Cienfuegos siempre ha mostrado una posición de avanzada en la implementación de políticas de Salud, lo que llamamos el salubrismo, que es la salud de la población, y desde los primeros programas integrales que se implementaron en el país, Cienfuegos resultó un referente. Y no debe ser diferente en la nueva etapa en la que nos adentramos, en la que aumenta la expectativa de vida y los pacientes de cáncer viven más años; ya esta patología no es la que evoluciona rápido y es mortal de cuando yo era estudiante, aunque continúa mostrándose como una enfermedad crónica, que no se cura, tal como la diabetes y la hipertensión, pero que sí se controla. Se ha producido una transición del cáncer en la que ayuda la biotecnología, al introducir medicamentos menos tóxicos.

“El cuidado del paciente oncológico se desplaza hasta el nivel de la Atención Primaria, un concepto que en Cienfuegos siempre ha estado muy claro, de que quien en hace salud pública es la sociedad, no es ni siquiera el médico; aunque este sea el protagónico desde un consultorio, los problemas de salud son de la sociedad, se afrontan y vencen con la intervención comunitaria. Desde que comenzamos hace muchos años una relación de trabajo con este territorio, de tal modo, en esta etapa, debe continuar Cienfuegos adelante”.

Ciencia e innovación acompañan la lucha contra el cáncer en Cuba y en el mundo. ¿Cuánto ha hecho Cuba en ese sentido?

“Cuando se investiga la ciencia biotecnológica en el mundo, los proyectos que existen tienen que ver con el cáncer y las vacunas en esencia, incluso en el caso de las que se relacionan con la oncología, las preventivas y las terapéuticas que estimulan el sistema inmunológico, y precisamente ese es el tipo de vacuna que tenemos en el Centro de Inmunología Molecular contra el cáncer de pulmón, que se ensayó aquí en Cienfuegos. Poseemos dos grandes fortalezas en este sentido, el Sistema de Atención Primaria de Salud, y al mismo tiempo contamos con una gran industria biotecnológica. En muchas partes del mundo tienen una o la otra, nosotros contamos con las dos, y no solo para los privilegiados como suele suceder, sino para todos. La combinación de amplia cobertura primaria con tecnología de producción biofarmacéutica de alto nivel técnico, puede tener un efecto extraordinario en ir convirtiendo el cáncer en una enfermedad crónica con muchos años sobrevida con calidad”.

La Dra. Tania Crombet Ramos, directora de Investigaciones Clínicas del Centro de Inmunología Molecular (CIM), resultó elegida recientemente, miembro de la Academia Mundial de las Ciencias, pero más allá de títulos, es una científica de pueblo, que habla siempre con orgullo de la vacuna CIMAvax-EGF, la primera terapéutica registrada contra el cáncer de pulmón que ha contribuido al aumento de la supervivencia de pacientes en estadios avanzados de la enfermedad, y que es producida en el CIM, el mismo lugar donde fue obtenida.

“En los últimos tiempos, con independencia de que hemos estado involucrados en la lucha contra la pandemia de COVID-19, hemos tenido que emplear y reposicionar medicamentos nuestros, en lo fundamental contra la tormenta de citoquinas (se refiere a un estado de hiperinflamación, muchas veces fatal e irreversible que se desarrolla fundamentalmente en los pacientes con comorbilidades asociadas), continuamos en el avance de las investigaciones y estudios sobre el cáncer, y contamos con productos que se encuentran en etapas tempranas y otros en avanzada, como la CIMAvax-EGF, que termina el ensayo fase IV, estudio que confirma los datos de seguridad de inmunogenicidad y eficacia en esta fase, que no solo contempla la Atención Secundaria de Salud, sino que incluye la Primaria, y en la cual Cienfuegos tuvo una participación importante.

“Más de 126 policlínicos del país se incluyeron en el estudio, porque la intención es acercar el tratamiento a los pacientes. Una vez que se ha usado la terapia oncológica convencional, pensamos que el mejor escenario para el uso de una terapia segura como lo es la CIMAvax-EGF, es la Atención Primaria. Una vez que el oncólogo certifica en el hospital que el paciente está apto para recibirla, comienza el esquema de inmunización en el policlínico y el mantenimiento, que garantizan la mejor adherencia al tratamiento; existe una interacción provechosa entre la atención Secundaria y Primaria, y esto resulta fundamental en el éxito de la investigación.

“Con esta vacuna no solo estamos haciendo estudios en casos de cáncer de pulmón, sino que recientemente comenzamos una investigación en el escenario preventivo, por ahora se circunscribe al Hospital Hermanos Almejeiras, pero la intención es demostrar la efectividad ante apariciones de tumores malignos en pacientes con alto riesgo, o ante recaídas en operados por tumor de pulmón; y así vamos, por nuevas avenidas con la vacuna CIMAvax-EGF”.

Bienvenida entonces la ciencia, por la vida, y bienvenidos a Cienfuegos los científicos que prueban desde aquí la posibilidad de luchar contra las enfermedades, en pos de implementar la soberanía biotecnológica y la tan necesaria farmacéutica en tiempos de epidemia.