Brasil convoca a cacerolazo gigante contra Bolsonaro

Los frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo, que reúnen a entidades del movimiento social, convocaron para hoy a un cacerolazo gigante contra el presidente Jair Bolsonaro, por su irresponsable conducta ante la pandemia de Covid-19.

En medio de las restricciones por la pandemia, en particular el aislamiento social, el llamado unitario a las movilizaciones se mantuvo, pero no en las calles, sino desde las ventanas de las casas mediante el ruido de ollas y sartenes contra la campaña gubernamental ‘Brasil no puede parar’.

Tal cruzada está en sintonía con el mandatario ultraderechista, quien sin pruebas científicas rechaza el confinamiento para frenar el virus, al alegar que destruye el empleo, la producción y por ende la economía.

Asimismo, las manifestaciones, también apoyadas por la Central Unitaria de Trabajadores y la Unión Nacional de Estudiantes, rechazarán un aniversario más del golpe del 31 de marzo de 1964 que desembocó en la dictadura militar que duró 21 años (hasta 1985).

En la red social Twitter, los organizadores explicaron que ‘Brasil necesita parar a Bolsonaro’ será el tema del cacerolazo que comenzará a las 20:30 hora local de este martes.

Precisaron que la manifestación es en defensa de la vida y contra la insensata gestión del gobernante ante la pandemia que puede llevar a miles de brasileños a la muerte.

‘Las últimas acciones y declaraciones de Bolsonaro han dejado a Brasil perplejo. Irresponsablemente ha caminado por las calles del Distrito Federal en contra de todas las recomendaciones del Ministerio de Salud’, señalan.

Pese a las imprudencias del jefe de Estado, su ministro del sector sanitario, Luiz Henrique Mandetta, reafirmó que resulta correcto seguir las decisiones de los gobiernos sobre el decreto de aislamiento social.

Llamó a mantener ‘las recomendaciones de los estados porque esta es actualmente la medida más recomendable, pues tenemos muchas debilidades en el sistema de salud’.

Acerca del enfoque de la vida o la economía, tema sobre el que se expresó recientemente Bolsonaro, respondió que resulta inherente a los administradores de la salud dar prioridad a la protección de la vida de la población.

‘La salud es un norte, un faro. Hasta que tengamos una respuesta más científicamente probada, la salud dirá ‘paren y evitaremos el contagio’, remarcó.

De acuerdo con recientes datos de la cartera sanitaria, los muertos a causa de la Covid-19 suman 159 en Brasil, donde también se registran 4 mil 579 personas contagiadas.