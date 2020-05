Bolivia: candidato del MAS ve bien elecciones en 90 días

Luis Arce Catacora, candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS) para las elecciones presidenciales de Bolivia, se congratuló con la decisión del Parlamento de promulgar una ley para que el país celebre elecciones presidenciales en un plazo de 90 días, en un desaire al gobierno interino de Jeanine Áñez.

“Saludamos esta decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia para escuchar pedidos de varias organizaciones sociales que se manifestaban con una pronta realización. Es más, hemos visto pronunciamientos de varias organizaciones pidiendo elecciones ya, pero entendemos y sabemos que estamos atravesando por los problemas del coronavirus, y por lo tanto esto no hace viable que sea inmediatamente”, señaló el nominado del MAS, partido al que pertenece el expresidente Evo Morales.

Desde el 3 de mayo y hasta el 3 de agosto, el Tribunal Supremo Electoral podrá elegir un día en el cual se puedan llevar adelante las elecciones.

“Esto es muy bueno para la sociedad boliviana, porque ya nos da certidumbre de cuáles son las fechas precisas para que el pueblo boliviano vaya de una vez por todas a tener un gobierno legítimo y democráticamente elegido y legalmente constituido”, celebró Arce.

El político boliviano repudió que Áñez y su gobierno de facto se escuden en el coronavirus para alargar, lo más que puedan, su mandato.

Además rechazó que el actual gobierno transitorio este inquieto por la salud del pueblo, al subrayar que en la práctica no se cumplen esas preocupaciones.

Arce Catacora recordó que los médicos y las enfermeras que atienden a los pacientes con COVID-19 carecen de equipos necesarios como guantes, trajes de protección, y tampoco hay respiradores artificiales. Además, no han hecho suficientes pruebas de diagnóstico para detectar a los enfermos y a los contagiados. “Somos el país en Latinoamérica que menos ha hecho en cuanto a las pruebas”, por lo tanto “las estadísticas son engañosas”.

Por otro lado, el político boliviano condenó la falta de libertad de expresión y las persecuciones políticas que está viviendo su país bajo el mandato de la presidenta de facto.

“Aquí no se podemos expresarnos libremente, porque el gobierno de turno acalla todas las voces críticas”, lamentó.

“No solamente en los medios de comunicación y las redes, uno no tiene derecho de expresarse en contra del gobierno, no tiene derecho de expresarse en contra de cualquier cosa, porque es detenido, enjuiciado y encarcelado so pretexto de que se está mal informando o dando información equivocada sobre el coronavirus”, subrayó el candidato.

El Gobierno del MAS, recordó, siempre ha sido un gobierno respetuoso de los elementos del derecho a la disensión.

“Hoy se vive una especie de dictadura en Bolivia”, no solamente porque vemos policías y militares en las calles todos los días, sino que también se está coartando la libre expresión y hay un ataque rotundo a los derechos humanos”.

Han criminalizado el hambre de los bolivianos que no pueden dar de comer a sus familias, y por ende salen a las calles para reclamar políticas sociales.

“Es evidente, hay una persecución política concentrada en ciertas regiones del país para tratar de encapsular, perseguir a muchos dirigentes, especialmente los cocaleros de Chapare, esa región de donde proviene el expresidente Evo Morales”, puntualizó.

También recordó que hay organismos internacionales que han empezado a denunciar que en Bolivia se está utilizando el pretexto de la pandemia para hacer persecución política y violar los derechos humanos.

Referiéndose al liderazgo de MAS en las encuestas de intención de voto, recalcó que su partido ha mostrado competencia y liderazgo al presentar sus programas y políticas sociales para toda la gente, sobre todo en la actual situación de cuarentena por la enfermedad de la COVID-19.

Al término de la entrevista, Arce denunció un “drástico deterioro de la economía” desde que se estableció, en noviembre pasado, el actual gobierno de facto. El ejecutivo de Áñez alcanzó en el primer trimestre de 2020 un crecimiento económico de 2,2 %, la mitad de lo que el MAS había proyectado crecer.

El MAS tiene programas a corto y largo plazo para que la economía del país andino vuelva a crecer y liderar el crecimiento en la región, prometió el también economista y catedrático.

Video de la entrevista