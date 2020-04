Biden retomaría política de acercamiento de EEUU a Cuba

El exvicemandatario estadounidense Joe Biden, quien es hoy el candidato demócrata casi seguro para las elecciones presidenciales de noviembre, se mostró a favor de retomar el acercamiento a Cuba iniciado por la administración de Barack Obama.

En declaraciones a una estación de la cadena televisiva CBS en Miami, el aspirante a la Casa Blanca afirmó que volvería a las políticas adoptadas durante el gobierno del demócrata (2009-2017) y que revertiría las restricciones impuestas por el republicano Donald Trump.

‘Sí, lo haría. En gran parte, volvería’, manifestó sobre el tema, y añadió que insistiría en que la isla ‘cumpla los compromisos que dijeron que harían cuando, de hecho, establezcamos la política’.

Durante la administración Obama, en la cual Biden fue vicepresidente, Estados Unidos y la Mayor de las Antillas comenzaron un proceso de normalización de relaciones que llevó al restablecimiento de los nexos diplomáticos, la reapertura de sus respectivas embajadas y la firma de 22 memorandos de entendimiento en diferentes áreas de interés común.

Asimismo, se restablecieron los vuelos regulares directos y se flexibilizaron las restricciones a los viajes de los estadounidenses a Cuba, lo cual llevó a un gran incremento en el número de norteamericanos que visitaron el país caribeño.

En marzo de 2016 Obama se convirtió en el primer presidente de Estados Unidos en visitar la nación antillana desde 1928, y la propia esposa del exvicemandatario, Jill Biden, tuvo una estancia en la isla en octubre de ese año.

Además, el exgobernante calificó de fallido el bloqueo económico, comercial y financiero que mantiene Estados Unidos contra Cuba hace casi 60 años y pidió al Congreso eliminar esa política, algo que no ocurrió durante su mandato.

Sin embargo, en junio de 2017, Trump anunció la decisión de revertir la política de Obama, y desde entonces adoptó numerosas medidas que han recrudecido el cerco y hacen todavía más difíciles los viajes al país caribeño.

Para justificar los continuos castigos, el ejecutivo del republicano mencionó primero los problemas de salud reportados por diplomáticos estadounidenses en La Habana, y luego usó como argumento el apoyo del país antillano al gobierno constitucional de Nicolás Maduro en Venezuela.

En sus declaraciones, Biden no se mostró en contra de sancionar a Cuba por su apoyo al ejecutivo de Maduro, al cual Washington se empeña en desconocer, pero dejó ver que eso no es motivo para no reconocer al gobierno de la isla.

Además, el virtual contrincante de Trump en los comicios de noviembre venidero expresó que el acercamiento a Cuba no se trata solo de esa nación, sino de fortalecer las relaciones de Estados Unidos con América Latina y el Caribe.

En otras ocasiones Biden rechazó las medidas adoptadas por Trump contra el territorio vecino, y fue uno de los muchos precandidatos demócratas que en septiembre pasado, en respuesta a una pregunta planteada por el diario The Washington Post, dijeron que eliminarían las restricciones impuestas por el republicano a los viajes y el envío de remesas a la isla.