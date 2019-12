Béisbol Cubano: “Todavía estamos en la pelea”, asegura Alaín

Buena parte del fundamento del mentor de los Elefantes (No. 24) de la permanencia en la pelea por un puesto a los play off lo agradece al refuerzo artemiseño Miguel Lahera. /Foto: Aslam Castellón Maure

Mucho se ha hablado de la actuación de Cienfuegos en la actual Serie Nacional de Béisbol, tras su retorno a una segunda fase del principal espectáculo deportivo cubano. Pero el paso de la manada no ha sido el mismo en esta decisiva etapa, y la fanaticada, lógicamente, siempre desea más de los suyos.

Respecto a los resultados de la novena en las últimas semanas conversamos con Alaín Álvarez, quien en primer orden confiesa sentirse tranquilo.

“Sabes que no satisfecho, pues siempre aspiramos a lo máximo, pero de verdad estoy contento con el desempeño de los muchachos. Recuerda que hace buen tiempo Cienfuegos no enfrentaba estas condiciones de competencia, que son bien distintas a las de una etapa inicial. Ya estos atletas han jugado más de 70 desafíos, experiencia totalmente desconocida para muchos de ellos. Si sumamos que varios también intervinieron en el evento Sub-23, estamos hablando de una cantidad considerable de choques. Y puedes prepararte muy bien físicamente, pero hay otros factores, como el psicológico, que tienes que saber encauzar. No obstante, durante todo el torneo hemos estado entre los primeros puestos, pues ahora mismo nos debatimos entre el quinto y el sexto”.

Acerca del descenso en los diferentes parámetros del juego, el director de los Elefantes opina que estaban preparados para esta situación.

“Era claro que la ofensiva no sería la misma, debido al mayor nivel de los lanzadores, pues está concentrada la calidad. Quizás algún slump individual se ha extendido más que otro, pero era de esperar que los atletas no mantuvieran una buena forma a lo largo de toda la justa.

“Sí nos tomó por sorpresa el tema de la defensa, que ha incidido en varias derrotas del equipo. En cuanto al pitcheo, tuvimos que dejar ir a Dachel Duquesne, afectado por fatigas musculares, a la vez que no hemos podido contar con nuestra principal carta (Yasmani Ínsua). En cuanto a los jóvenes que nos trajeron hasta aquí, no han rendido con la misma efectividad, pero es algo que necesitaban vivir. La experiencia les va a servir de mucho”.

A pesar de la inestabilidad, Álvarez se mantiene optimista.

“Todavía estamos en la pelea y cualquier cosa puede pasar. Salimos todos los días en pos de la victoria, y ese es el mejor regalo que le hacemos a nuestra afición. Cienfuegos no está eliminado, y aún quedan emociones por vivir en estos 15 últimos y cruciales compromisos”.

